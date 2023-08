Wonder Woman 3 ist auf dem Weg... Wieder!

HQ

Es ist keine Geringere als Gal Gadot selbst, die bestätigt, dass Wonder Woman 3 jetzt tatsächlich stattfindet. Nach Berichten vor einigen Monaten, dass der Film nicht vorankommt, hat Gal Gadot nun verraten , dass sie mit den DC-Bossen James Gunn und Peter Safran zusammenarbeitet, um Diana zurück auf die Leinwand zu bringen. Sie betont auch, dass Wonder Woman eine Figur ist, die ihr sehr am Herzen liegt und die sie wirklich gerne darstellt.

Nachdem Regisseurin Patty Jenkins nach einigen kreativen Differenzen aus dem Projekt ausgestiegen war, wurde die Zukunft des Films plötzlich ungewiss. Wenn Sie befürchtet haben, dass ein dritter Teil nicht stattfinden würde, können Sie jetzt aufatmen. Es ist noch unklar, wer bei dem Film Regie führen wird, aber Patty Jenkins' Name wurde bisher in keiner Weise erwähnt.

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum, aber wenn alles nach Plan läuft, sollte Wonder Woman 2025 wieder in die Kinos kommen, wahrscheinlich einige Zeit nach dem Start des DCU mit Superman Legacy.