Wonder Woman 3 ist anscheinend immer noch abgesagt

HQ

Letzte Woche teilte Niclas Gal Gadots Aussage, dass das Letzte, was sie von James Gunn und Peter Safran gehört habe, war, dass sie doch zusammen eine Wonder Woman 3 entwickeln würden . Es scheint, als ob das ein Missverständnis war.

Den normalerweise sehr zuverlässigen Leuten von Variety wurde von ihren Quellen mitgeteilt, dass sich Wonder Woman 3 weder in der Entwicklung noch in Gunns und Safrans Plänen für das neue DC-Universum befindet. Gadot wurde anscheinend nichts von dem Duo versprochen, trotz des oben erwähnten Kommentars und dessen, was sie in einem Interview mit dem Flaunt-Magazin sagte.

Sehr seltsam, da Gadot es in letzterem im Grunde wie eine beschlossene Sache klingen lässt. Hat sie das falsch verstanden, versucht, die Leute für eine dritte Wonder Woman aufzuregen oder liegen die Quellen von Variety falsch? Die Zeit wird es zeigen.