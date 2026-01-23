HQ

Nachdem ich etwa fünf Episoden von Wonder Man s acht Episoden gesehen hatte, sah meine ziemlich begeisterte Freundin Klara mich an und fragte: "Worum geht es in dieser Serie eigentlich?" Ich antwortete: "Ich habe eigentlich keine Ahnung", und in einem ziemlich albernen Moment sahen wir uns an, beide meinten es offensichtlich so gut wie möglich.

Für Wonder Man ist ein Projekt, das uns von Shang-Chi -Regisseur Daniel Destin Cretton präsentiert wurde, in vielerlei Hinsicht die größte Marvel Abweichung, die wir je gesehen haben, und zugleich völlig eigen, auch wenn einige Aspekte des Gesamtgeschmacksprofils ein wenig vertraut wirken.

Wonder Man war eine 1964 eingeführte Figur, deren Kräfte oft auf eine Stufe mit Thor, Sentry und Hulk als einer der schwersten Schwergewichte Marvel s Pantheon der Helden gestellt werden. Aber das kommt in dieser Drama-Komödie-Kombination überhaupt nicht rüber, die in gewisser Weise Wonder Man in das größere MCU einführt und in gewisser Weise wirklich, wirklich nicht.

Die Figur Simon Williams wird meisterhaft von Yahya Abdul-Mateen II in einer eher metahaften Rolle neben Ben Kingsleys Trevor Slattery gespielt. Beide Figuren sind, gelinde gesagt, vom Pech angeschlagen und brauchen eine große Hollywood-Rolle, und sie stoßen auf ein mysteriöses Remake eines Superheldenfilms aus den 80ern... Wonder Man, diesmal jedoch unter der Regie des rätselhaften Oscar-Preisträgers Von Kovak, gespielt von Zlatko Burić. Das bedeutet, dass Mateen II in vielen Szenen einen Schauspieler spielt, der eine Figur aus einem Remake eines fiktionalen Films spielt, der auf der Figur basiert, die er... er selbst.

Bevor wir jedoch in den Meta-Modus gehen, sollte man noch einmal betonen, dass Wonder Man anders ist als jedes andere MCU-Projekt, das du je gesehen hast. In allen acht Episoden gibt es kaum eine einzige Actionszene, und es gibt nicht einmal viel Handlung, abgesehen von der felsenfesten, höchst unterhaltsamen Beziehung, die sich mehr oder weniger organisch zwischen Trevor und Simon entwickelt. Im Großen und Ganzen – und das klingt weniger unterhaltsam als es tatsächlich ist – fahren diese beiden Figuren durch Hollywood, lösen relativ kleine Probleme und arbeiten daran, das Wonder Man -Projekt auf den Weg zu bringen.

Noch mehr ins Detail zu gehen, wäre schade, denn die Überraschung, diesen sehr kuriosen, fast bizarren Genre-Cocktail zu entdecken, gehört zum Spaß. Machen Sie keinen Fehler, es gibt kleine Hinweise auf ein traditionelleres MCU-Setting, denn Simon (ohne zu sehr ins Detail zu gehen) hat wirklich ein Geheimnis, das er verbergen will, aber praktisch gesehen ist dies eine seltsame Geschichte von zwei Menschen aus sehr unterschiedlichen Hintergründen, die sich über ihre Liebe zu Film und Schauspiel verbinden. und die sich gegenseitig genau das geben, was sie brauchen.

Eine Folge ist aus unerklärlichen Gründen schwarz-weiß und erzählt die Geschichte einer völlig unabhängigen Figur. Eine weitere Folge ist fast eine Art isolierte Kiffer-Komödie über ein gestohlenes Motorrad und ein Start-up-Unternehmen, das mexikanische Süßigkeiten herstellt. Ja, Wonder Man macht in acht relativ kurzen Episoden viele Umwege, und obwohl es manchmal an das Leichtsinnige grenzt, herrscht durchgehend eine wunderbare, unbeholfene Autoren-Atmosphäre. Mateen II und Kingsley sind unbeholfen und durchweg nachvollziehbar, und es gibt auch einige kraftvolle, emotionale Momente, die umso wirkungsvoller sind, weil die Serie sich konsequent viel Zeit zur Erkundung und Verweilzeit gibt.

Wonder Man ist das seltsamste MCU-Projekt, und allein deshalb beweist es, dass Marvel bereit ist, Dinge anders zu machen. Und wenn Wonder Man ein Hinweis ist, dann müssen wir vielleicht nicht so sehr Angst vor Genre-Müdigkeit haben, zumindest im Bereich der Serien.