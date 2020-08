Wonder Boy: Asha in Monster World wird auf Gamescom präsentiert

IGN konnte diese Woche verraten, dass Artdink aktuell an einem neuen Spiel in der Wonder-Boy-Serie arbeitet. Das Jump'n Run mit dem Beinamen "Asha in Monster World", soll am 29. August im Zuge des Gamescom-Events "Awesome Indies" vorgestellt werden. Im Entwicklerstudio befinden sich noch einige Mitglieder des ursprünglichen Wonder-Boy-Teams, was sicher ein gutes Zeichen für das Projekt sein dürfte. Es ist ansonsten vielleicht noch erwähnenswert, dass Titelheldin Asha 1994 zusammen mit ihrem blauen, fliegenden Freund Pepelogoo ihr Debüt gab.