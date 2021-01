Wonder Boy: Asha in Monster World soll im nächsten halben Jahr erscheinen

You're watching Werben

Wonder Boy: Asha in Monster World ist eine überarbeitete Version von Monster World IV, das 1994 für das Sega-Megadrive-System erschien. Die Neuauflage des Jump'n'Run-Abenteuers wird Ende April in Japan veröffentlicht und anschließend (aber noch im zweiten Quartal von 2021) auch bei uns in Europa eingeführt. Inin Games wird das Spiel in drei separaten physischen Formaten verkaufen, die zwischen 40, 100 oder 180 Euro kosten. Dafür bekommt ihr neben dem Hauptspiel, Artbooks, Musik-CDs, Merchandise sowie teure Sammelfiguren.