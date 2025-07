Shadow Drop - Wonder Boy: Asha in Monster World jetzt für Xbox verfügbar

HQ

Monster World IV wurde 1994 für die Mega Drive veröffentlicht und war ein wirklich gut gemachtes Plattform-Rollenspiel und wird weithin als der vielleicht beste Teil der Serie angesehen.

So war es keine Überraschung, dass es bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2019 in der Mega Drive Mini enthalten war, mit einem vollständigen Remake für PC, PlayStation 4 und Switch im Jahr 2021. Das Remake hieß Wonder Boy Asha in Monster World, aber wie iht sehen könnt, fehlte Xbox in den verfügbaren Formaten, und wie ihr bereits aus der Überschrift herausgefunden habt, wurde dies nun behoben.

Bliss Brain hat heute Wonder Boy Asha in Monster World angekündigt und neu veröffentlicht, diesmal für PC (Microsoft Store), PlayStation 5 und Xbox Series S/X. Wenn ihr euer Gedächtnis auffrischen und euch diesen großartigen Titel genauer ansehen möchtet, haben wir unten einen Trailer für euch. Wir versprechen, dass es eure Zeit wert ist.