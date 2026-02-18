Champions-League-K.o.-Playoffs der Frauen: Duelle diese Woche für Real Madrid, Arsenal, Juventus...

HQ

Die UEFA Women's Champions League schließt diese Woche die Play-off-Spiele der K.-o.-Runde ab, mit Spielen am Mittwoch und Donnerstag, um die vier Teams zu bestimmen, die sich den anderen vier Viertelfinalisten des Wettbewerbs anschließen werden.

Barcelona, Lyon, Chelsea und Bayern München warten auf Rivalen, und sie werden wahrscheinlich von Arsenal unterstützt, das Leuven letzte Woche auswärts mit 4:0 deklassierte, sowie Manchester United, das letzte Woche Atlético de Madrid mit 3:0 besiegte, ebenfalls auswärts.

Offener sind die Spiele zwischen Wolfsburg und Juventus, die letzte Woche 2:2 endeten, sowie das Duell zwischen Real Madrid und Paris FC, obwohl Madrid letzte Woche ebenfalls auswärts mit 3:2 gewann.

Hier sind alle Zeiten für die Spiele dieser Woche:

Mittwoch, 18. Februar



Real Madrid gegen Paris FC (18:45 CET, 17:45 GMT)



Arsenal gegen OH Leuven (21:00 CET, 20:00 GMT)



Donnerstag, 19. Februar



Juventus gegen Wolfsburg (18:45 MEZ, 17:45 GMT)



Man United gegen Atleti (21:00 CET, 20:00 GMT)



Die Viertelfinals der Women's Champions League finden am 24. März und 1. April statt, darunter ein weiteres zweispieliges Clásico zwischen Madrid und Barcelona. Die Halbfinals finden am 25. April und 2. Mai statt, das Finale am 23. Mai.