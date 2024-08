Wolves Esports krönte sich zum Sieger des Esports World Cup Teamfight Tactics Events

Die Dinge werden seltsam in Monsters Attack! Glitched out !!

Saisonaler Reset bei Teamfight Tactics: Festival of Beasts

am 6. Januar 2021 um 06:24 NEWS. Von Stefan Briesenick

Am 20. Januar startet in Teamfight Tactics die neue Saison (hier Fates genannt) - das "Festival of Beasts" -, was aktuelle Fortschrittssysteme im Battle Pass und der...