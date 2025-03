Wolves Esports begrüßt einen Schachgroßmeister im Rudel

HQ

Während viele Fußballmannschaften E-Sport-Abteilungen haben, ist Wolverhampton Wanderers ein Beispiel, das routinemäßig untersucht hat, um über die typischen Rocket League und FIFA /EA Sports FC Szenen hinauszugehen. Der Verein Premier League hat Mannschaften in Rainbow Six: Siege, Valorant, Street Fighter, Call of Duty: Mobile und mehr unterstützt, und jetzt hat er sich weiter auf Schach ausgeweitet.

Nach einer Reihe anderer Organisationen, die kürzlich Schachgroßmeister unter Vertrag genommen haben, wie Team Liquid, Natus Vincere, Team Falcons und Team Vitality, hat nun auch Wolves Esports einen Schachgroßmeister unter Vertrag genommen, wobei der Chinese Yu Yangyi der Organisation beigetreten ist.

Nach Angaben des Internationalen Schachverbandes ist Yu Yangyi derzeit der 28. bestplatzierte Spieler der Welt, wenn man sich die aktiven Spieler ansieht, und in der Vergangenheit hat er mehrere Titel und Trophäen gewonnen, darunter zwei World Olympiad Teamtitel, zwei World Team Chess Championship Trophäen, zwei Chinese Chess King Tournament Meisterschaften und mehr.

Wir können davon ausgehen, dass Yu Yangyi Wolves Esports bei kommenden Veranstaltungen und eventuell auch bei der Esports World Cup im Sommer vertreten wird.