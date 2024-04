Wolverines Helm in Deadpool 3 wird über einen Getränkebecher gezeigt

Der nächste große Marvel-Film kommt im Juli in die Kinos.

Deadpool & Wolverine hat jetzt den meistgesehenen Trailer der Welt

am 14. Februar 2024 um 00:18 NEWS. Von Eirik Hyldbakk Furu

Nicht einmal Spider-Man: No Way Home hatte nach den ersten 24 Stunden so viele Zuschauer.