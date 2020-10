Wolverine schlitzt sich jetzt durch Fortnite

Im neuesten Battle Pass von Fortnite stecken Wolverine-bezogene, kosmetische Gegenstände. Auf die junge Kundschaft warten zwei Anzüge, sowie viele weitere Accessoires und Extras, die an das berühmteste Mitglied der X-Men angelehnt sind. Das Farb-Design der beiden Skins in Gelb-Blau oder Gold/Braun geht auf die frühen Comicvorlagen zurück und ist somit älter die meisten Nutzer von Fortnite. Cool ist, dass ihr die Adamantiumkrallen als Ersatz für die Spitzhacke benutzen könnt. Im neuen Battle Pass gibt es noch einige weitere Überraschungen, die an Wolverine erinnern:

You're watching Werben