Wolverine kooperiert mit 343 Industries über Halo-Stiefel

Wenn Sie nach einem neuen Paar Stiefel gesucht haben, um Sie durch die tückischen Wintermonate zu bringen, schnappen Sie sich ein Paar, das von Halo inspiriert ist. Der vom Hersteller Wolverine stammende "Men's Wolverine Halo Spartan Boot" wurde mit verschiedenen Akzenten und Details entworfen, die alle das ikonische Science-Fiction-Universum von 343 Industries widerspiegeln.

In der Produktliste können wir sehen, dass die Stiefel einen reflektierenden UNSC-Insignien-Patch sowie UNSC-Branding und Logos auf der Sohle sowie ein tief verwurzeltes Logo auf der Seite haben. Die Stiefel sind sogar für die Arbeit konzipiert und verfügen über eine Vielzahl von Funktionen, die Komfort und Haltbarkeit fördern.

"Für einen Spartaner zählt jeder Schritt. Wenn deine größte Waffe Geschwindigkeit ist, hast du keine Zeit, dich beschwert zu lassen, auch nicht an freien Tagen.

"Mit dieser limitierten Edition treten Sie in einen freien Tag der Spartaner ein und haben immer noch den unerschütterlichen Komfort, die Stärke und die Unterstützung, für die Wolverine in all seinen Arbeitsschuhen am besten bekannt ist."

Die Stiefel kosten 175 US-Dollar und werden bereits am 13. Dezember versandt, obwohl sie sich schnell verkaufen, was bedeutet, dass es eine Herausforderung sein kann, ein Paar in die Hände zu bekommen.