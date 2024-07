Wolverine hat jetzt seinen eigenen Bootylicious Handcontroller

HQ

Nachdem Deadpool vor kurzem seinen eigenen kolbenförmigen Controller bekommen hat, ist nun Wolverine an der Reihe. Um den Kinostart von Deadpool & Wolverine am 26. Juli zu feiern, entwarf Microsoft zunächst einen Controller in Form von Deadpools Hintern und eine benutzerdefinierte Xbox Series X.

Wolverine will sich nicht unterkriegen lassen und nun hat auch der Designer Deadpool einen entworfen, der Wolverines gut abgestimmtem Arsch nachempfunden ist. Dieser ist natürlich gelb, hat aber auch ein paar Gesäßtaschen und ist an den Seiten blau im Stil von Wolverines gelbem Anzug im Film. Ob es Hugh Jackmans Gesäß nachempfunden ist, lassen wir dahingestellt, aber wer es will, kann immer träumen.