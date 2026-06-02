Wolverine eröffnet State of Play mit einer intensiven Gameplay-Präsentation, Jean Grey tritt auf

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Wir wussten, dass wir während der State of Play-Übertragung mit einer großen Menge Gameplay von Insomniacs kommendem Marvel's Wolverine rechnen konnten, aber das Spiel wurde letztlich das Eröffnungsprojekt der größeren Serie und zeigt jede Menge verrückter Gewalt, als Logan auf Schläger losgelassen wird und sie mit seinen Adamantium-Krallen in Stücke schneidet.

Das Gameplay konzentrierte sich größtenteils auf einen Teil der größeren Geschichte, in dem Wolverine die Aufgabe hat, eine Gruppe von Mutanten zu retten, die unterworfen wurden und in Containern an einen schrecklichen Ort transportiert werden, der zweifellos schrecklich ist. Glücklicherweise ist Logan zur Stelle, um das zu tun, was er am besten kann, was zu chaotischer Action und blutiger Gewalt führt.

Das Gameplay zeigt einige grundlegende Plattform- und Bewegungstechniken, wie Logan den erlittenen Schaden heilen kann, wie Wolverine Motorräder gut einsetzt, mit "schnellen und unmittelbaren" Moves angreifen kann, sowie einige der zusätzlichen Charaktere, denen er unterwegs begegnet, darunter Jean Grey, Mystique und Sabretooth.

Laut der Geschichte ist die Grundprämisse, dass das Spiel in einer Welt spielt, in der Mutanten der Öffentlichkeit unbekannt sind und aus Sorge um ihre Kräfte unterworfen werden. Das führt dazu, dass Logan daran arbeitet, sie zu retten, als eine Art Antiheld-Typ, dem die Zahl der Leichen, die er hinterlässt, scheinbar wenig interessiert. Das ist keine Spider-Man-Geschichte, wie du sehen kannst.

Zum Abschluss dieser Präsentation gibt Insomniac bekannt, dass Marvel's Wolverine nun in bestimmten Märkten vorbestellt werden kann und das Spiel weiterhin am 15. September auf der PS5 erscheinen soll. Schaut euch unten das gesamte neue Gameplay an.