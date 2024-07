Wolfs wurde speziell für George Clooney und Brad Pitt geschrieben

HQ

In einem der nächsten großen Filmprojekte von Apple werden Brad Pitt und George Clooney erneut aufeinandertreffen und die Rolle konkurrierender Auftragskiller spielen, die den gleichen Job erledigen sollen. Es ist ein Film, der mit viel Spannung und witzigem Humor gefüllt zu sein scheint, wie der jüngste Trailer bestätigt.

Während wir immer näher dran sind, Wolfs in den Kinos zu sehen (er feiert am 20. September Premiere), sprach Empire kürzlich mit Regisseur Jon Watts über die Filme, in dem der Spider-Man-Regisseur verriet, dass er den Film speziell für Pitt und Clooney entwickelt hat.

Empire fügt hinzu: "Die Partnerschaft von Jack und Nick ist absolut dazu gedacht, mit den bestehenden Assoziationen des Publikums mit Clooney und Pitt zu spielen. Die Rollen wurden speziell für sie geschrieben: zwei der führenden Männer Hollywoods, die einzeln schon lange die Rolle des coolen, ruhigen und gefassten Kerls in verschiedenen Thrillern voller Wendungen einnehmen."

Wir müssen sehen, ob das Duo die Oceans Beleuchtung in der Flasche mit Wolfs wieder einfangen kann, wenn er in ein paar Monaten Premiere hat.