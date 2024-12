Wolfs wird keine Fortsetzung bekommen, weil Regisseur Jon Watts sie abgesagt hat

HQ

Apple hat einen seltsamen Ansatz bei der Veröffentlichung von Filmen, da es zwar einer der wenigen Streaming-Dienste ist, der den Kinobereich tatsächlich erforscht, dies aber nicht für alle seine ursprünglichen Projekte tut. Im Jahr 2024 kam beispielsweise Fly Me to the Moon in die Kinos, bevor es im Dezember für Apple TV+ geplant wurde, während die starbesetzte Wolfs mit Brad Pitt und George Clooney kein Kinofenster hatte und direkt auf Apple TV+ ging.

Diese Entscheidung hat zu einer Änderung der Pläne für die Zukunft geführt, da die ehemals grünes Licht gegebene Fortsetzung von Wolfs zwar aus der Konserve genommen wurde, aber nicht von Apple, sondern von Regisseur Jon Watts. Im Gespräch mit Deadline erklärt Watts seine Beweggründe:

"Ich habe Apple Anfang des Jahres meinen endgültigen Schnitt von Wolfs gezeigt. Sie waren sehr begeistert davon und beauftragten mich sofort, mit dem Schreiben einer Fortsetzung zu beginnen. Aber ihr Wechsel in letzter Minute von einem versprochenen breiten Kinostart zu einer Streaming-Veröffentlichung war eine totale Überraschung und erfolgte ohne jede Erklärung oder Diskussion. Ich erfuhr nicht einmal davon, bis weniger als eine Woche, bevor sie es der Welt bekannt gaben.

"Ich war völlig schockiert und bat sie, bitte nicht die Nachricht zu erwähnen, dass ich eine Fortsetzung schreibe. Sie ignorierten meine Bitte und kündigten es trotzdem in ihrer Pressemitteilung an, anscheinend, um ihrem Streaming-Pivot eine positive Wendung zu geben. Und so gab ich still und leise das Geld zurück, das sie mir für die Fortsetzung gegeben hatten.

"Ich wollte nicht darüber sprechen, weil ich stolz auf den Film war und keine unnötige negative Presse erzeugen wollte. Ich habe es geliebt, mit Brad und George (und Amy und Austin und Poorna und Zlatko) zu arbeiten und würde es gerne wieder tun. Aber die Wahrheit ist, dass AppleWolfs die Fortsetzung nicht abgesagt hat, sondern ich, weil ich ihnen als kreativem Partner nicht mehr vertraut habe."

Vielleicht werden Apple ihre Pläne zurücknehmen und eine feste Vereinbarung mit Watts treffen, um sicherzustellen, dass eine Wolfs Fortsetzung gemacht wird, da wir von dem Film und seinem Unterhaltungsfaktor ziemlich beeindruckt waren.