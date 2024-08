Wolfs wird eine Fortsetzung bekommen, in der Brad Pitt, George Clooney und Jon Watts zurückkehren

Eines der aufregendsten kommenden Apple TV -Projekte ist ohne Zweifel das von Jon Watts inszenierte Wolfs. In diesem Film spielen Brad Pitt und George Clooney rivalisierende Fixer, die den gleichen Job als Duo erledigen müssen, und dem Trailer nach zu urteilen, sieht er witzig und actiongeladen aus.

Warum erzählen wir Ihnen das? Denn Deadline hat bestätigt, dass eine Fortsetzung von Wolfs bereits in Entwicklung ist. Obwohl der erste Film erst am 27. September auf Apple TV+ in die Kinos kam und in der Woche zuvor, ab dem 20. September, in eine Auswahl von Kinos (und nicht mehr in die Kinos) auf der ganzen Welt kam, hat Apple TV Watts bereits grünes Licht für die Entwicklung eines Nachfolgers gegeben, einer Fortsetzung, in der auch Pitt und Clooney zurückkehren.

Wir müssen sehen, ob Wolfs ein Ende bietet, das eine Fortsetzung einleitet, oder ob diese Fortsetzung das Führungsduo an einen neuen Ort für eine verrückte neue Reihe von Ereignissen führt. Wie auch immer, wenn Sie es noch nicht getan haben, können Sie sich den Trailer für Wolfs unten ansehen.