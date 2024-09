HQ

Wolfs ist einer der "kleinsten" Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Das ist sicherlich nicht als Kritik gemeint, aber in einer Welt, in der alles, von Thrillern bis hin zu Actionfilmen, bis hin zu den Protagonisten, die eine nationale Verschwörung aufdecken oder sogar den Planeten vor einer existenziellen Bedrohung retten, erweitert werden kann und sollte, ist dies eine äußerst intime Geschichte über ein paar Fixer in einer einzigen Nacht mit sehr geringen Auswirkungen auf die breitere Gemeinschaft. Und das macht es auch zu einem Hauch frischer Luft.

Wolfs stammt von Spider-Man-Regisseur Jon Watts, der erfolgreich greifbare dramatische Werkzeuge mit witziger Komödie und soliden Actionsequenzen verbunden hat, und obwohl dies ein bisschen wie ein Genre-Hopping ist, verwendet er hier in Wolfs den gleichen zentralen Werkzeugkasten, aber wieder mit einem viel moderateren Umfang.

George Clooney und Brad Pitt spielen zwei "Fixer", anonyme Handwerker, die eine prekär ausbalancierte Karriere darauf aufgebaut haben, sich um heikle Situationen zu kümmern. Sie räumen auf, beseitigen Beweise, transportieren Schmuggelware, was auch immer, und in dieser Situation ist es eine Leiche in einem Hotelzimmer mit dem Staatsanwalt, der Clooneys Figur anruft, um sie loszuwerden. Aber Pitt taucht auch auf, aber obwohl diese Fixer normalerweise alleine arbeiten, sind sie jetzt gezwungen, zusammenzuarbeiten. Es wird eine lange Nacht.

Und das Ganze spielt sich über ein paar Stunden ab, von der späten Nacht bis zum frühen Morgen, und obwohl für Clooney und Pitt (die überhaupt keine Namen austauschen) viel auf dem Spiel steht, ist es eine extrem kleine Geschichte über einen kleinen Showdown, bei dem überraschend wenig auf dem Spiel steht. Es ist überraschend leicht zu verdauen, und obwohl das bedeutet, dass Sie nicht wirklich eine große dramatische Auszahlung erwarten können, ist alles gut konstruiert und die Essenz ist gerade genug, um Sie abzubeißen, gerade genug, dass Sie sie leicht und reibungslos kauen können.

Clooney und Pitt haben schon mehrmals zusammen gespielt, unter anderem in der Ocean's -Serie, und fühlen sich sichtlich wohl in der Gesellschaft des anderen. Selbst wenn das Drehbuch hier und da eine Leistung vermisst, was häufiger vorkommt, als man denkt, flicken die beiden es mit schierer Erfahrung, mit Bravour, mit Können und kombiniert mit einer überraschend fantastischen Leistung des jungen Austrin Abrams und Zlatko Burić zusammen, ist dies ein gut gespielter Film, den man sich nicht entgehen lassen sollte.

Es gibt kleine Dinge, die hätten verschärft werden können, daran besteht kein Zweifel. Der Film ist im Allgemeinen am besten, wenn Clooney und Pitt jeder Szene ein wenig komische Erleichterung verleihen dürfen, und wie bei Ocean's sind die Actionsequenzen nicht wirklich etwas, worüber man nach Hause schreiben könnte. Zum Glück gibt es wenige, aber eine Verfolgungsjagd im zweiten Akt zieht sich in die Länge, und den Schießereien fehlt es an einfallsreichem Schnitt und Rahmen. Nein, es ist besser, wenn es sich damit begnügt, die Charaktere einfach miteinander reden zu lassen, denn sie sind diejenigen, die den ganzen Unterhaltungswert darstellen und fast der einzige Grund für die Existenz von Wolfs sind.

Es ist auch erwähnenswert, dass die Musik des Films wirklich, wirklich enttäuscht. Es ist wie aus einer B-Thriller-Serie auf einem zweitklassigen Streaming-Dienst und verpasst die Gelegenheit, dem Film einen unverwechselbaren hörbaren Charakter zu verleihen.

Aber abgesehen von technischen Spitzfindigkeiten ist es schwer, nicht zu lächeln, wenn Clooney und Pitt das, was sie tun, in Perfektion machen, und irgendwie ist es beruhigend, dass gutes Schauspiel und charismatische Hauptdarsteller wirklich ausreichen, um einen Film zu retten, der ohne sie wirklich stinken würde. Es ist eine Ode an die Star-Power vom Feinsten.