Wolfeye Studios enthüllen Action-Rollenspiel Weird West

Wolfeye Studio, an dessen Spitze ehemalige Talente von Arkane Studios stehen, enthüllten auf den Game Awards wie versprochen ihr erstes Spiel. Die Vergangenheit der Entwickler scheint jedoch keinen unmittelbaren Effekt auf das neue Spiel gehabt zu haben, denn Weird West ist ein isometrisches Rollenspiel, das eher an Inxiles Wasteland erinnert, als an Dishonored oder Prey. Im Cel-Shading-Look macht der Titel zumindest eine gute Figur, weitere Details haben wir leider noch nicht erhalten.

You watching Werben