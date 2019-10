Wolfenstein-Entwickler findet Wettbewerb zwischen Steam und Epic gesund

Machine Games lässt keine Gelegenheit aus, um deutlich zu machen, was sie von Nazis halten. Sie produzieren seit Jahren die Wolfenstein-Serie - eine Videospielreihe, in...

Wolfenstein II: The New Colossus Ende Juni für Nintendo Switch

am 25. April 2018 um 10:32 NEWS. Von Christian Gaca

Wolfenstein II: The New Colossus erscheint am 29. Juni nun auch für Nintendo Switch. In Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Entwicklerstudio Panic Button und unter Leitung...