Wolfenstein: Youngblood schießt Nazis auf PC schon einen Tag früher ab

Gute Neuigkeiten für alle, die sich darauf freuen, das neue Wolfenstein unter die Lupe zu nehmen: Youngblood, der nächste Eintrag des Nazi-Shooters von Machine Games, (das diesmal in Zusammenarbeit mit dem Dishonored-Entwickler Arkane Studios entsteht,) wird einen Tag früher auf dem PC erscheinen. Der dritte Ableger dieser neugestarteten Serie wird am 26. Juli auf PS4, Switch und Xbox One landen. Aus rätselhaften Gründen ist die internationale PC-Version aber schon am Vorabend für Spieler verfügbar, schreibt Publisher Bethesda auf Twitter. Vorbesteller dürfen das Spiel schon heute vorladen und übermorgen direkt loslegen. Am Termin von Cyberpilot hat sich aber nichts geändert.

