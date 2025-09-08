Wolfenstein II hätte fast einen nackten Hitler gezeigt

HQ

Es gab keinen nackten Hitler in Wolfenstein II: The New Colossus, etwas, das ein ohnehin schon umstrittenes Spiel noch aufrührerischer hätte machen können. Laut Kreativdirektor Jens Matthies war der ursprüngliche Plan, Adolf ganz offen der Welt zu zeigen, wie er seine kleine Bratwurst schwingt.

In einer der denkwürdigsten Szenen des Spiels sehen wir bereits einen verschwitzten, kranken und zusammenhangslosen Hitler. Auch dort wird er als grotesk und gewalttätig dargestellt, aber die Entwickler wollten eigentlich noch viel weiter gehen. Zu den vielen Ideen gehörte auch eine Sequenz, in der der Diktator auf den Boden urinierte. Bethesda hat diesen Elementen jedoch einen Riegel vorgeschoben. Die Geschichte wird in der neuen NoClip-Dokumentation erwähnt, in der Matthies erzählte, wie er die Ideen mit Todd Vaughn, dem damaligen VP of Production bei Bethesda, zur Sprache brachte. Vaughn riet schnell davon ab, sie in das Endprodukt aufzunehmen.

"Ich fragte ihn auf Slack, ob es ein Problem wäre, wenn wir Hitlers Penis sehen würden, und er antwortete: 'Ja, das würde ich nicht empfehlen.' Also haben wir die Idee fallen gelassen", sagt Matthies lachend.

Er fügte hinzu, dass es immer wichtig sei, zu wissen, wo man die Grenze ziehen muss - und manchmal, wie er es ausdrückte, "muss man vor sich selbst gerettet werden". Wenn Sie die Dokumentation noch nicht gesehen haben, können Sie sie sich unten in voller Länge ansehen.