Wolfenstein gesperrt und geladen für TV

Amazon hat offiziell grünes Licht für eine TV-Adaption von Wolfenstein gegeben, wobei kein Geringerer als Patrick Somerville (Station Eleven, Maniac) das Schiff als Autor, Produzent und Showrunner steuert. Er wird von dem Schwergewichtsduo Jonah Nolan und Lisa Joy unterstützt, die hoffentlich dazu beitragen werden, B.J. Blazkowicz und seine unerbittliche Nazi-Tötung Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Genaue Details zur Handlung bleiben unter Verschluss, aber in der offiziellen (und perfekten) Logline heißt es kühn: "Die Geschichte des Tötens von Nazis ist immergrün." Das Projekt tritt in die Fußstapfen von Amazons Erfolgsserie Fallout, die ebenfalls von Kilter Films produziert wird. Die große Frage ist nun, ob Blazkowicz sich so in die Herzen der Fernsehzuschauer schießen kann, wie er es 1981 tat, als er zum ersten Mal die Bühne betrat.

