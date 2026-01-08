Wolfenstein 3 soll sich Berichten zufolge in Entwicklung befinden

HQ

Swedish Machine Games arbeitet Berichten zufolge am nächsten Kapitel der klassischen Wolfenstein-Reihe. Dies ist laut Kotaku und mehreren anderen Quellen, die behaupten, dass Wolfenstein 3 derzeit in Entwicklung ist. Gerüchte über ein neues Spiel in der Reihe kursieren schon lange, und das Studio, das auch hinter The New Order, The New Colossus und Youngblood steht, behauptet schon lange, die Serie sei als Trilogie gedacht, und nun scheint der dritte Teil tatsächlich Wirklichkeit werden zu können.

Youngblood war, wie wir wissen, ein Spin-off, und wenn die Gerüchte stimmen, wird dies die erste "richtige" Fortsetzung seit fast einem Jahrzehnt sein. Besser spät als nie, oder? Wie immer ist es wichtig, das mit Vorsicht zu genießen, da noch nichts offiziell bestätigt wurde. Aber wäre es nicht großartig, wenn die Gerüchte wahr wären?

Hoffen Sie auf einen neuen Wolfenstein?