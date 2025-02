Wolfe Glick gewinnt die Pokémon Europe International Championships und hält die härteste Siegesrede aller Zeiten

HQ

Es gibt heutzutage vielleicht keinen größeren Namen in der Welt der kompetitiven Pokémon Video Game Championships (VGC) als den von Wolfe Glick. Er trat bei mehreren Veranstaltungen auf der ganzen Welt auf und gewann die meisten davon, wobei sein letztes großes Ergebnis bei den Pokémon Europe International Championships erzielt wurde, die am Wochenende in London stattfanden.

Nachdem er sich einmal mehr als Naturgewalt erwiesen hatte, setzte sich Glick im großen Finale gegen Dylan Yeomans durch und sicherte sich das Turnier, die Trophäe und ein Preisgeld von 15.000 US-Dollar.

Als die Veranstaltung beendet war, erschien Glick auf der Bühne, um über das Ergebnis zu sprechen, und hielt schließlich eine schonungslose und denkwürdige Rede.

Wie von X-Benutzer Pyrogue18 festgehalten: "Ehrlich gesagt, denke ich nur über den Umfang nach. Es hatten sich 1.400 Spieler für dieses Turnier angemeldet, die an diesem Turnier teilnahmen, dem größten offiziellen Pokémon-Turnier aller Zeiten. 1.400 Spieler trainierten ihre Pokémon, reisten nach London, trainierten mit Freunden, arbeiteten in ihrem Team. 1.400 Menschen kamen zu diesem Turnier in der Hoffnung und dem Traum, das ganze Turnier zu gewinnen... ABER ES WAR NICHT GENUG!"

Es ist zwar unklar, was für Glick als nächstes kommen wird, aber seine jüngste Form wird ihn zweifellos dazu bringen, einen weiteren World Championship ins Auge zu fassen, um neben seiner Trophäe von 2016 zu stehen.