Wolf Man: Inspiriert von Tim Burton und Guillermo del Toro

HQ

Der kommende FilmWolf Man von Regisseur Leigh Whannell hat mit seiner frischen Interpretation der klassischen Monsterserie von Universal für Aufregung gesorgt. Während der Film sicherlich auf das Original von 1941 anspielt, verrät Whannell, dass seine Herangehensweise von den Werken von Gothic-Horror-Legenden wie Tim Burton und Guillermo del Toro beeinflusst wurde. In einem kürzlichen Interview mit SFX teilte er seine Liebe zu den atmosphärischen Elementen in Filmen mit, insbesondere zu den eindringlichen Bildern von nebligen Landschaften und unheimlichen Friedhöfen.

Trotz seiner Bewunderung für diese Gothic-Stile schlägt Whannell in Wolf Man eine andere Richtung ein und entscheidet sich für einen geerdeteren, realistischeren Ansatz des Geschichtenerzählens. Der Film mit Christopher Abbott und Julia Garner in den Hauptrollen spielt im ländlichen Oregon, wo ein Schriftsteller namens Blake auf eine schreckliche Bestie trifft, nachdem er mit seiner Familie in das Haus seines verstorbenen Vaters gezogen ist. Whannell besteht darauf, dass es sein Ziel ist, eine Welt zu schaffen, in der sich der Horror wie etwas anfühlt, das wirklich passieren könnte – und nicht wie eine fantastische Geschichte.

Whannells Engagement für Realismus erstreckt sich auch auf die Kinematografie des Films, bei der er und sein Team sich vom renommierten Kameramann Roger Deakins inspirieren ließen. Der Regisseur bezieht sich auf Filme wie Sicario und Prisoners und erklärt, dass selbst die banalsten Kulissen mit der richtigen Beleuchtung und Bildausschnitt visuell überzeugend gestaltet werden können. Für Whannell geht es darum, dem Publikum das Gefühl zu geben, etwas Plausibles und Schreckliches zu erleben, und nicht eine Geschichte, die einem Märchen entsprungen ist. Wolf Man soll am 17. Januar in die Kinos kommen.

Was hältst du von einer geerdeteren Herangehensweise an klassische Monsterfilme?