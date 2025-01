HQ

Was als Beginn eines großartigen Familienurlaubs in den Wäldern von Oregon beginnt, entwickelt sich bald zu einem blutigen Kampf ums Überleben. Während Vater Blake Lovell gezwungen ist, seine Familie vor einer werwolfähnlichen Kreatur zu schützen, beginnt er bald zu erkennen, dass es eher seine Familie ist, die vor ihm selbst geschützt werden muss, denn bald stellt sich heraus, dass er mit dem Werwolfvirus infiziert ist... oder wie auch immer man es nennen möchte, wenn man die neue Geschichte des Films betrachtet.

Leigh Whannell ist eindeutig ein sehr kreativer Filmemacher, wie er kürzlich in seiner Interpretation von The Invisble Man und dem Gamereactor-Favoriten Upgrade bewiesen hat. Aber in Wolf Man scheint er etwas von dieser Fantasie zu Hause gelassen zu haben, denn dies ist ein zahmer Werwolffilm. Ein gut gemachtes und stilvolles, möchte ich hinzufügen. Doch die Krallen sind in dieser Verfilmung etwas zu gut gepflegt. Das Highlight ist natürlich die langsame Verwandlung des Protagonisten in die Titelfigur, wobei Whannell mit dem Einsatz von Ton und Kamerabewegungen aus der Perspektive des Wolfes spielerischer wird. Ich mag es sehr, wie gequält sich Christopher Abbotts Charakter anfühlt, während er sich immer weiter von seiner Familie entfernt und seinem inneren Biest näher kommt. Es ist eher eine psychologische Herangehensweise an die Werwolf-Legende, die sich erfrischend anfühlt.

Julia Garner fühlt sich als karriereorientierte Mutter der Familie uninspiriert.

Leider ist Wolf Man nicht so kantig, wie ich gehofft hatte. Es fühlt sich meist vage und unsicher an. Es ist eher ein tragischer Krimi als ein geradliniger Thriller, aber es ist auch kein großes Geheimnis. Für einen solchen Kurzfilm ist es ein unerwartet süßer Film, der von gestelzten Dialogen und fragwürdigem Schauspiel belastet wird. Manchmal fühlt sich Wolf Man wirklich inspiriert und atmosphärisch an. Manchmal fühlt es sich seltsam flach und unaufregend an, wobei sich vor allem der Aufbau des Ganzen unnötig langsam und schlaff anfühlt. Auf der einen Seite mag ich die Einfachheit der Geschichte, die sich hier auf eine Geschichte über ein Generationentrauma konzentriert und darauf, wie Angst dein Leben bestimmen kann, aber es gelingt nicht, emotional zu klicken, und es gibt auf lange Sicht nicht viel Puls, da man schnell herausfinden kann, wie der Film enden wird.

Wolf Man ist eine einfache Monstergeschichte, die sich mehr auf die Entmenschlichung und die Angst konzentriert, hilflos zuzusehen, wie ein Familienmitglied dahinsiebt, was zumindest origineller ist, als nur zuzusehen, wie Menschen in einer Hütte abgeschlachtet werden. Gleichzeitig fehlt Wolf Man ein echter Puls und die innige Menschlichkeit, die der Regisseur hier zu bewahren versucht, ist mehr als alles andere gekünstelt. Das psychologische Konzept funktioniert, wie gesagt, wenn man den Raum lässt, aber ansonsten ist dies ein generischer Thriller, bei dem man sich in einer Kabine festhält und sehr wenig Biss hat.