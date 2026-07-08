Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
Weltnachrichten

Wohnhäuser erzeugen künstlichen Regen, um die Hitzewelle zu überwinden

Chinas ungewöhnliches "Rooftop Rain"-Kühlsystem sprüht feinen Wassernebel, um der Rekordhitze im Sommer entgegenzuwirken.

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition - [Nintendo Switch 2]

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition - [Nintendo Switch 2]

From 62.99 EUR at 4 stores
Store Price Shipping Delivery
MediaMarkt
62.99 EUR
4.99 EUR
1-2 days
Buy
Game World
71.39 EUR
6.99 EUR
2-6 days
Buy
Kaufland.de
73.25 EUR
4.95 EUR
1-2 days
Buy
Kaufland.de
84.45 EUR
5.50 EUR
1-2 days
Buy

Advertisement in partnership with PriceRunner

HQ

Die Stadt Yunchen in der Provinz Shanxi verfügt über ein System, das gelinde gesagt einzigartig ist, um die derzeit starke Hitze in großen Teilen Chinas zu bekämpfen. Tatsächlich wurden mehrere Wohngebäude in der Stadt mit Systemen ausgestattet, die Wassernebel von ihren Dächern sprühen, was nicht nur die Gebäude, sondern auch die Luft in der Umgebung kühlt.

Einheimische nennen dieses Phänomen "Rooftop Rain", einfach weil es aussieht, als würde es tatsächlich von den Dächern regnen, obwohl der Himmel völlig klar und blau ist. Berichten zufolge kühlt das System den Bereich bei Nutzung um zwischen fünf und acht Grad.

Wohnhäuser erzeugen künstlichen Regen, um die Hitzewelle zu überwinden

Tagged als:

Weltnachrichten


Lädt nächsten Inhalt