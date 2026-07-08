Wohnhäuser erzeugen künstlichen Regen, um die Hitzewelle zu überwinden

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Die Stadt Yunchen in der Provinz Shanxi verfügt über ein System, das gelinde gesagt einzigartig ist, um die derzeit starke Hitze in großen Teilen Chinas zu bekämpfen. Tatsächlich wurden mehrere Wohngebäude in der Stadt mit Systemen ausgestattet, die Wassernebel von ihren Dächern sprühen, was nicht nur die Gebäude, sondern auch die Luft in der Umgebung kühlt.

Einheimische nennen dieses Phänomen "Rooftop Rain", einfach weil es aussieht, als würde es tatsächlich von den Dächern regnen, obwohl der Himmel völlig klar und blau ist. Berichten zufolge kühlt das System den Bereich bei Nutzung um zwischen fünf und acht Grad.