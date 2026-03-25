Wohin wird Mohamed Salah als Nächstes nach dem Abschluss der Liverpool-Ära gehen?

HQ

Mohamed Salah verlässt Liverpool im Juni und beendet damit neun Jahre, in denen er mehrere Titel gewann, darunter zwei Ligatitel und einen Champions-League-Titel, und hinterlässt damit ein Vermächtnis, das seine enttäuschende letzte Saison weit überdauern wird. In den letzten 12 Stunden wurden in allen britischen Medien Tributs gemacht, aber nun stellt sich eine weitere Frage: Wohin wird Mo Salah als Nächstes gehen?

Salah war bis 2027 bei Liverpool unter Vertrag, doch in einem ungewöhnlichen Schritt hat der Verein beschlossen, ihn kostenlos gehen zu lassen. Sie erhalten keine Entschädigung für seinen Verlust, was Salah und seinen Agenten mehr Entscheidungsfreiheit bei der Wahl gibt, wohin sie als Nächstes gehen. Und es wurde gut berichtet, dass Saudi-Arabien den Spieler (wohl der beste arabische Spieler aller Zeiten) sucht, der in den kommenden Jahren zum großen Star der saudischen Pro League werden könnte und länger bleibt als Cristiano Ronaldo, der 41 Jahre alt ist und 2027 keinen Vertrag mehr haben wird.

2023 machte Al Ittihad ein mündliches Angebot über 150 Millionen Pfund, das Liverpool jedoch ablehnte. Nun könnte Al Ittihad ihn kostenlos haben, aber angesichts des enormen Status von Salah und der Tatsache, dass er noch einige Jahre aktiv sein könnte, berichtet SkySports, dass es der Public Investment Fund (PIF) sein wird, ein staatlicher Vermögensfonds, der die vier großen Clubs des Landes besitzt (Al Ittihad, Al Nassr, Al Hilal und Al Ahli) diejenige, die die Entscheidung treffen mussten.

Salah könnte jedoch weiterhin für die großen Ligen spielen, sogar in der Premier League bleiben oder zu seinen ehemaligen Klubs in Italien, Roma und Fiorentina, zurückkehren. Wo denkst du, wird Mohamed Salah als Nächstes spielen?