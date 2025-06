Wofür steht das X in Rainbow Six: Siege X ?

HQ

Manchmal haben Spielnamen Schwierigkeiten, für Verbraucher und Fans außerhalb des Entwicklers viel Sinn zu ergeben. Dies gilt auch für andere Teile des Spielegeschäfts, wie z. B. Konsolen, wobei Xbox jede Form von kohärenter Entwicklung zugunsten seiner unorthodoxen Xbox 360 zu Xbox One zu Xbox Series X/S Entwicklung aufgibt, um nur ein Beispiel zu nennen. Aus diesem Grund kann man einige Spieletitel sehen und darüber nachdenken, warum sie so heißen, wie sie benannt sind, aber zumindest für Ubisofts Rainbow Six: Siege X macht die Wahl des Titels tatsächlich sehr viel Sinn.

Neben dem Rainbow Six -Element, das sich auf die Anti-Terror-Gruppe bezieht, auf der die Serie basiert, und Siege, das sich auf das eigentliche Belagerungselement des Kern-Gameplays bezieht, ist die X-Seite des großen Updates sowohl eine Hommage an das Jubiläum des taktischen Shooters als auch ein sehr häufiges Gameplay-Element.

In einem Interview mit Creative Director Alexander Karpazis, das ihr euch unten mit lokalisierten Untertiteln ansehen könnt, erklärt er die Gründe für das X wie folgt:

"Das ist eine gute Frage, denn es kann tatsächlich für ein paar Dinge stehen. Wir hatten das Gefühl, dass es auf mehreren Ebenen funktioniert. Erstens haben wir in unserem Spiel überall Barrikaden mit dem X. Für uns ist das der X-Faktor, der heraussticht, weil er etwas ist, das das Spiel repräsentiert, ein Stück Gameplay, das wahr ist, und wir wollten irgendwie hervorheben, dass eine große Veränderung kommt, und deshalb setzen wir ein X dahinter, um sicherzustellen, dass jeder es weiß. Aber der eigentliche und wichtigste Grund ist, dass wir unser 10-jähriges Jubiläum feiern. Das ist also die römische Zahl für die Zahl 10, die für uns einen entscheidenden Meilenstein in der Evolution der nächsten 10 Jahre darstellt. Und das ist der Grund, warum man sich gerade Siege X ansieht."

Rainbow Six: Siege X erscheint am 10. Juni für PC und Konsolen.