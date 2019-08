Wöchentliche Herausforderungen und mehr gelangen zu World War Z

Das Actionspiel von Sabre Interactive, World War Z, wurde vor kurzem um wöchentliche Herausforderungen erweitert. Das sogenannte Proving-Grounds-Update lässt euch und eure Koop-Buddys unter besonderen Bedingungen spielen, was zu einzigartigen Begegnungen führen dürfte. Wenn eure Gruppe beispielsweise nur mit Armbrüsten bewaffnet durch Tokyo rennt, bekommt so manches Missionsziel plötzlich eine ganz eigene Dynamik. Im Update werden außerdem eine neue Knarre und ein paar Detailverbesserungen vorgenommen, alle Patch-Notes findet ihr an dieser Stelle. World War Z ist für PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar.

