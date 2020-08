Wöchentliche Events fordern fleißige Spieler in Hardspace: Shipbreaker heraus

Hardspace: Shipbreaker wurde letzte Woche mit einem neuen Modus erweitert, der den gut betuchten Recyclern aus Blackbird Interactives Sci-Fi-Bergungssimulation neue Herausforderungen stellt. Unter dem frischen Programmpunkt "R.A.C.E." steht in der Early-Access-Version des Games ein spezielles, wöchentlich wechselndes Level bereit, aus dem die Spieler so schnell wie möglich einen bestimmten Wert herausholen sollen. Die schnellsten und effizientesten Schiffszerschneider dürfen sich auf gesonderten Bestenlisten anschließend um die Krone streiten.

Drei wichtige Entwickler des Teams von Blackbird Interactive haben außerdem erst kürzlich ihre alten Webcams abgestaubt, um uns die neuesten Informationen ihrer aktuellen Bemühungen näherzubringen. Bevor das Team den wohlverdienten Urlaub nachholt, haben wir eine Roadmap des Spiels erhalten, die weitere Programmpunkte und geplante Änderungen auflistet.

Falls ihr mit dem Game noch nicht so sehr vertraut seid: Das Ziel von Hardspace: Shipbreaker besteht darin, kaputte Schiffe in der Schwerelosigkeit des Weltraums zu zerlegen. Die skurrile Weltraumsimulation wurde bereits im Juni in die Early-Access-Entwicklung entlassen und wir haben unseren ersten Eindruck sehr genossen.