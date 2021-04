Wochenendfolge von GR Live: Say No! More

In der heutigen Samstagsausgabe von GR Live sehen wir uns einen der bislang ungewöhnlichsten Titel 2021 an: Say No! More. Die Entwickler*innen von Studio Fizbin (The Inner World) beschreiben das Spiel als NPG alias NO!-Playing-Game, in dem ein Praktikant endlich lernt, das Wort Nein zu benutzen, nachdem er regelmäßig herumkommandiert wurde. Mit dem neuen Wort in seinem Vokabular eröffnet sich dem Praktikanten eine ganz neue Welt...

Wir sind gespannt, wie sich das absurd-amüsant klingende Spiel in der Praxis schlägt. Um Euch die ersten zwei Spielstunden anzusehen, solltet Ihr ab 16 Uhr deutscher Zeit auf der GR-Live-Homepage vorbeischauen.