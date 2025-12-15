Wochenend-Nachrichtenzusammenfassung: Tödliche Schießereien auf beiden Seiten des Pazifiks, von Australien bis in die USA

HQ

Eine Reihe tödlicher Schießereien am Wochenende hat Gemeinden in Australien und den Vereinigten Staaten erschüttert. Hier ist die Zusammenfassung der Nachrichten am Wochenende:

Australien: Terroranschlag am Bondi Beach in Sydney

In Australien wurden bei einem Terroranschlag am Bondi Beach in Sydney am Sonntagabend während einer großen Versammlung zum jüdischen Fest Chanukka mindestens 15 Menschen getötet und Dutzende verletzt. Die Polizei behauptet, die Angreifer seien ein Vater-Sohn-Duo gewesen, das legal erworbene Schusswaffen benutzt hat.

Der jüngere Verdächtige, Naveed Akram, 24, wurde am Tatort mit schweren Verletzungen festgenommen. Sein Vater, Sajid Akram, 50, wurde von der Polizei erschossen. Die Behörden teilten mit, dass der ältere Mann seit mehr als einem Jahrzehnt eine Waffenlizenz besaß und sechs registrierte Waffen besaß, von denen vier am Tatort geborgen wurden.

Premierminister Anthony Albanese bestätigte, dass Naveed Akram zuvor den Sicherheitsbehörden bekannt war, nachdem er 2019 in die Aufmerksamkeit des australischen Inlandsgeheimdienstes geriet, obwohl er damals als keine anhaltende Bedrohung eingestuft wurde. Der Premierminister von New South Wales, Chris Minns, sagt, dass Änderungen der Waffengesetze "fast sicher" seien, während Ermittler untersuchen, wie lizenzierte Schusswaffen bei einem Massenangriff eingesetzt wurden.

Die Gewalt lenkte auch die Aufmerksamkeit auf Tapferkeiten während des Angriffs. Ein Unbeteiligter, später als Ahmed al Ahmed, ein Obstladenbesitzer aus Sydney und Vater von zwei Kindern, überrollte und entwaffnete einen der Bewaffneten, obwohl er zweimal angeschossen wurde. Die Behörden erklärten, dass seine Handlungen wahrscheinlich Leben gerettet haben.

Vereinigte Staaten: Massenschießerei an der Brown University in Providence

Unterdessen forderte in den Vereinigten Staaten ein Amoklauf an der Brown University in Providence, Rhode Island, am Samstag zwei Todesopfer und neun Verletzte, während die Abschlussprüfungen im Gange waren. Zehn der Erschossenen waren Studenten, sagten Universitätsbeamte.

Die Polizei bestätigte am Sonntag, dass eine Person von Interesse festgenommen wurde, womit eine groß angelegte Fahndung endete, die den Ivy-League-Campus mehrere Stunden lang abgeriegelt hatte. Ermittler sagten, der Schütze habe in einem Klassenzimmer mehr als 40 Schuss mit einer Handfeuerwaffe abgefeuert. Ein Opfer befindet sich weiterhin in kritischem Zustand, während mehrere andere eine Intensivbehandlung benötigen.

Die aufeinanderfolgenden Angriffe entfachten die Debatte über öffentliche Sicherheit und Waffenkontrolle auf beiden Seiten des Pazifiks neu. Während Rhode Island einige der strengsten Waffengesetze in den Vereinigten Staaten hat, stehen australische Behörden nun unter Druck, die Waffenlizenzsysteme nach dem Anschlag in Bondi Beach zu überprüfen.

Neben zivilen Zielen wurden auch US-Streitkräfte im Ausland von Gewalt getroffen. In Zentralsyrien wurden zwei amerikanische Soldaten und ein ziviler US-Dolmetscher bei einem Hinterhalt von einem Schützen des Islamischen Staates getötet, so das US-Militär. Während die Ermittlungen andauern, kämpfen beide Länder mit den menschlichen Folgen der Gewalt, die sich an einem einzigen Wochenende abspielte.