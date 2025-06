Wo wird Luka Modrić nächstes Jahr spielen? Dies ist der erste Kandidat, aber der Spieler hat es nicht eilig

HQ

Luka Modrić hat nur einen Haufen Fußballspiele mit dem weißen Trikot von Real Madrid zu bestreiten: mindestens drei, die Gruppenphase der FIFA Klub-Weltmeisterschaft im Juni, und im besten Fall sieben, wenn sie am 13. Juli das Finale erreichen. Am 9. September wird er dann 40 Jahre alt.

Die meisten Fußballer in diesem Alter sind bereits in den Ruhestand getreten, aber Modric denkt darüber nach, noch etwas zu bleiben, noch eine (und wahrscheinlich letzte Saison), damit er bei der Weltmeisterschaft 2026 in den Ruhestand gehen kann. Aber er braucht einen Verein, und er ist jetzt ein Free Agent: Egal, welches Team ihn verpflichtet, sie werden wissen, dass es nicht lange dauern wird... Aber er wird dem Team seine Erfahrung zur Verfügung stellen, ebenso wie den Stolz, eine Fußballlegende zu haben.

Es wurde noch nichts angekündigt oder entschieden, aber La Gazzeta dello Sport ist das erste Medium, das einige Hinweise auf die Zukunft des Kroaten gibt: Er könnte beim AC Mailand landen. Modric erscheint auf der Titelseite der italienischen Zeitung und zeigt ein Bild von Modric als Kind in einem Milan-Hemd.

Diese Information wird von Fabrizio Romano bestätigt und fügt hinzu, dass der neue Milan-Direktor, Igli Tare, davon "träumt", Modrić zum Verein zu holen, aber der Spieler hat mehrere Angebote erhalten und hat es nicht eilig, seinen nächsten Verein auszuwählen.

Obwohl der AC Mailand einer der renommiertesten Klubs in Europa ist, war die letzte Saison eine Katastrophe und sie werden in keinem europäischen Wettbewerb spielen, was für Modric oder seine Fans, die hoffen, ihn gegen andere europäische Klubs zu sehen, nicht besonders aufregend sein könnte... Vielleicht kreuzen sich sogar wieder die Wege von Real Madrid.