Wo steht Indiana Jones and the Great Circle im Verhältnis zu den Filmen?

HQ

Indiana Jones and the Great Circle wird dieses Jahr (und wahrscheinlich im nächsten Frühjahr, wenn es auf PS5 erscheint) eines der Must-Play-Spiele für Weihnachten sein. Und nachdem wir eine ausführliche Präsentation und die Enthüllungen der Regisseure in unserem Gamescom-Interview gesehen haben, wollen wir einfach mehr und mehr darüber erfahren, was uns und Indy am 9. Dezember erwartet.

Eine der ersten Fragen, die wir uns stellten, war, wie passt "The Great Circle" in die ursprüngliche Filmtrilogie? Wir wissen, dass Indy im Spiel erneut mit der Bedrohung durch die Nazis konfrontiert wird, also sind sowohl Kingdom of the Crystal Skull als auch Dial of Doom erschienen, aber in den geschäftigen 1930er Jahren von Dr. Henry Jones III ist es keine so leichte Aufgabe, den Charakter zu einem KanonIndiana Jones and the Great Circle zu machen. Und in ihrem Interview mit uns auf der Gamescom 2024 haben Axel Torvenius und Jens Andersson einen ganz bestimmten Moment ins Rampenlicht gerückt. Das vollständige Interview können Sie sich unten ansehen.

HQ

Um zu dem Teil zu springen, der uns hier interessiert, fragen wir bei Minute 11:23 danach, und Torvenius und Andersson geben uns eine kleine Auffrischung der Chronologie der Serie. Indiana Jones und der Tempel des Verderbens ist in der Tat ein Prequel zu Jäger des verlorenen Schatzes, denn Indys Abenteuer mit den Kali-anbetenden Schlägern spielt im Jahr 1935, während Raiders im Jahr 1936 beginnt.

"[Indiana Jones and the Great Circle ] spielt im Jahr 1937 (...) Ich glaube, die Chronologie ist 35, 36 und 38." Das Jahr 1938, auf das sich Game Director Axel Torvenius bezieht, ist Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, also wird es zwar Anspielungen auf die Bundeslade in The Great Circle geben (wir haben die berühmte Fluchtszene mit der riesigen Steinkugel in Trailern gesehen), aber wir werden nichts über den Heiligen Gral sehen.

Trotzdem scheint es, dass mit Indiana Jones and the Great Circle "X den Punkt markiert" für das großartige Indiana Jones-Erlebnis in Videospielen, auf das wir alle gewartet haben.