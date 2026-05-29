Wo man das Champions-League-Finale im Vereinigten Königreich sehen kann: Zum ersten Mal wird es nicht im kostenlosen Fernsehen gezeigt

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Arsenal wird morgen, am Samstag, den 30. Mai, um 17:00 Uhr BST und 18:00 Uhr MESZ früher als üblich um ihren ersten Champions-League-Titel spielen, doch zum ersten Mal seit 34 Jahren können die Fans im Vereinigten Königreich das Spiel trotz der besten Absichten des Premierministers Keir Starmer nicht im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen.

Das Champions-League-Finale wird in einem Paket auf TNT Sports gezeigt, das für bestehende Abonnenten 30 Pfund pro Monat verlangt und für neue Abonnenten im ersten Monat ein Angebot von 5 Pfund bietet. Dazu gehörten auch die Europa League und Conference League, die beide von den englischen Teams Aston Villa und Crystal Palace gewonnen wurden.

Starmer schickte einen Brief an TNT Sports und bat sie, ihre Politik zu überdenken, und erinnerte daran, dass das Finale "den Fans in diesem Land, das auch die Heimat des Fußballs ist, sehr viel bedeutet". "Ich bin ein starker Befürworter, dass das Finale dieses Wettbewerbs kostenlos sein sollte. Ob Arsenal spielt oder nicht. Die Arbeiterklasse sollte sich keine Sorgen machen müssen, ob sie sich ein Abo leisten kann, um ein Spiel dieser Größenordnung zu sehen. Die Fans sollten an erster Stelle stehen", sagte Starmer (über EFE).

Unterdessen war auch die UEFA mit der Entscheidung von TNT Sports unzufrieden: Sie fügten keine Klausel hinzu, die vorschrieb, dass das Finale kostenlos sein sollte, da sie hofften, der Sender würde in gutem Glauben handeln, da das Finale seit 1993 kostenlos ist, obwohl es über mehrere verschiedene Netzwerke lief.

TNT Sports hält die Rechte an allen drei UEFA-Wettbewerben bis zur Ausgabe 2028/29, danach geht die Champions League an Paramount, während Sky die Europa League und Conference League behält. Davor hätte das Vereinigte Königreich versuchen können, das Champions-League-Finale zu einem landesweit anerkannten Wettbewerb zu machen, wie Olympische Spiele und Wimbledon, um die Netzwerke dazu zu zwingen, es kostenlos auszustrahlen, aber das House of the Lords lehnte diese Initiative (die auch andere Veranstaltungen wie das British Open Golfturnier einschloss) vor sechs Jahren ab.