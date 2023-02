HQ

Microsoft hat in den letzten Wochen eine schöne Auswahl an Titeln zum Game Pass hinzugefügt, und jetzt ist es an der Zeit zu sehen, was wir diesen Monat und Anfang März durchmachen.

Nicht, dass es viele Überraschungen gäbe, da wir bereits von den Headlinern wussten. Trotzdem beschwere ich mich nicht, wenn einer von ihnen im Grunde Nioh in China ist. Hier ist das Line-Up:





Merge & Blade auf Cloud, Konsole und PC am 28. Februar



Soul Hackers 2 auf Cloud, Konsole und PC am 28. Februar



F1 22 auf Konsole und PC am 2. März



Wo Long: Fallen Dynasty auf Cloud, Konsole und PC am 3. März



Es sind jedoch nicht nur gute Nachrichten, da diese Spiele den Dienst am 28. Februar verlassen werden: