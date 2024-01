Wo Long: Fallen Dynasty erhält eine vollständige Ausgabe

HQ

Wo Long: Fallen Dynasty mag sich wie eine ferne Erinnerung anfühlen, wenn man bedenkt, dass 2023 ein bombastisches Jahr für Spieleveröffentlichungen war, aber als wir das Soulslike im März letzten Jahres gespielt haben, haben wir ziemlich viel davon genossen.

Falls ihr noch nicht die Gelegenheit hattet, es euch anzusehen, es scheint, dass Team Ninja den Leuten in der Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition die perfekte Gelegenheit dazu bietet. Die Complete Edition erscheint am 7. Februar digital für Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 und PC und enthält das Basisspiel und alle DLCs.

Es gibt auch einen neuen und exklusiven Gegenstand namens Shiji, der Flaggenstandorte enthüllt und es dir leichter ermöglicht, sie zu beanspruchen. Wenn ihr das Hauptspiel bereits gekauft habt, wird im Laufe des Februars ein kostenloses Rüstungsset verschenkt, das ihr in eurem Reiter "Lieferungen" im Hauptmenü des Spiels einfordern könnt.