Wo Long: Fallen Dynasty bekommt eine zweite Demo

Team Ninja hat es sich zur Gewohnheit gemacht, in den letzten Jahren mehrere Demos für ihre Spiele zu veröffentlichen und diese zu verwenden, um basierend auf dem Feedback Verbesserungen vorzunehmen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass dies einer der Gründe ist, warum sowohl Nioh als auch Nioh 2 großartige Spiele sind, also bin ich froh, dass das nächste Spiel des Studios der Tradition folgt.

Das talentierte Studio sagt, dass Wo Long: Fallen Dynasty am 24. Februar eine zweite Demo bekommt und - im Gegensatz zu der, die wir im September bekommen haben - sowohl auf PC, PS4, PS5, Xbox One als auch auf Xbox Series verfügbar sein wird. Nicht nur das. Es wird uns auch erlauben, unsere Speicherdaten aus der Demo in die Vollversion des Spiels zu übertragen und uns für das Testen zu danken, indem wir Zugang zum "Crouching Dragon Helmet" gewährt haben.