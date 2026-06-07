Wo Long 2: Wings of Ember tritt in den schnell wachsenden Veröffentlichungskalender Anfang 2027 ein

Frisch von der Veröffentlichung von Nioh 3 verlangsamt Team Ninja seine Veröffentlichungen keineswegs, denn es hat bereits bestätigt, dass das nächste Spiel in einer Wo-Long-Fortsetzung erscheinen soll.

Wo Long 2: Wings of Ember soll Anfang 2027 erscheinen. Das Spiel kehrt zurück in die von den Drei Reiche inspirierte Welt von Wo Long, mit vielen harten Gegnern, Orten zum Erkunden und einer Geschichte, die Geschichte und Fantasie miteinander verbindet.

In diesem Spiel sieht es so aus, als würden wir mit den Kräften eines Phönix gesegnet werden, daher der Titel Wings of Ember aus Wo Long 2. Wir werden sehen müssen, wie sie das Kampfsystem verändern, wenn wir das Spiel in den Monaten vor der Veröffentlichung genauer betrachten.