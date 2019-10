Wo ist unsere Kritik zu Ring Fit Adventure?

Nintendo-Spiele erreichen so viele Menschen, die aus verschiedensten Gründen spielen. Viele Leute finden es attraktiv, ihren Verstand zu schulen, ihre Malfähigkeiten zu verbessern oder mit interaktivem Pappspielzeug zu bauen - auch wenn sie es vielleicht nicht offen zugeben würden. Nintendo weiß einfach, worauf es den Spielern am Ende ankommt: einfach zu erlernende Mechaniken, ansprechende Grafiken und charismatische Marken mit Wiedererkennungswert. Das neueste Spiel von ihnen hört auf den Namen Ring Fit Adventure und es ist ein Fitness-RPG, das am Freitag (dem 19. November) für Nintendo Switch erscheint.

Wir haben die letzten Tage gespielt, geübt, trainiert oder wie auch immer ihr es nennen möchtet - ohne Erfolg. Zum Zeitpunkt des Schreibens können wir unseren Bericht nicht online stellen, weil wir vom Hauptspielmodus eigentlich noch nicht viel gesehen haben. Ring Fit Adventure wurde so konzipiert, dass man ungefähr vier Monate beschäftigt sein wird. In anderen Spielen spielen wir Tag und Nacht, um das Embargo zu erreichen, aber in diesem Fall ist es uns physisch einfach nicht möglich. Bitte keine Kniebeugen mehr! Und die zwei Kilometer bis zum nächsten Checkpoint schafft unser Kollege Sergio heute auch nicht mehr...

Wir werden unseren straffen Trainingsplan fortsetzen und noch ein paar Wochen länger an unserer Form arbeiten, bis wir genügend Eindrücke gesammelt und einen ausreichenden Blick auf die verschiedenen Modi und Funktionen von Ring Fit Adventure geworfen haben. Neben der Story warten ja auch noch lustige Minispiele, Trainingsroutinen und sportliche Herausforderungen auf uns. Aber bitte versteht, als Büromenschen sind wir mittlerweile einfach etwas aus der Form... In der Zwischenzeit können wir euch dieses Gameplay-Video von unserem Redakteur Sergio anbieten.