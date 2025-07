Wo ist der Traum von Xbox geblieben?

HQ

Der Mittwoch war ein schwieriger Tag für alle Beteiligten. Microsoft hat mit Entlassungen ein kleines Blutbad angezettelt, wobei die Xbox-Sparte besonders hart getroffen wurde. Natürlich ist es eine große Herausforderung für die Tausenden von Menschen, die ihren Job verlieren, aber wir bedauern auch die Schließung von Entwicklern und die abgesagten Spiele.

Das in Santa Monica ansässige The Initiative scheint am härtesten getroffen worden zu sein, da sowohl der Entwickler als auch ihr Titel Perfect Dark geschlossen wurden. Das Studio war lange Zeit als prestigeträchtiger Entwickler gedacht und hatte bei seiner Gründung eine lange Liste von schwergewichtigen Namen, allesamt Branchenveteranen. Doch nach sieben Jahren Entwicklungszeit schien es, als sei ihr Spiel noch lange nicht fertig, und jedes Mal, wenn wir es sahen, wurde es mit eher lauwarmen Kommentaren quittiert - und jetzt kursieren Gerüchte, dass es nicht einmal echtes Gameplay war, sondern komplett geskriptet.

Vielen Dank und gute Nacht, nicht nur für Perfect Dark, sondern auch für den renommierten Entwickler The Initiative.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass das Spiel auf Eis gelegt wurde, und man kann nicht anders, als sich zu fragen, wie viel das Projekt gekostet hat, ohne tatsächlich etwas beizutragen. Umso mehr trauere ich persönlich aber um Rares Everwild, ein weiteres Spiel, das sich anscheinend schon lange in der Entwicklung befindet. Das ist jedoch umso überraschender, denn es schien tatsächlich auf dem richtigen Weg zu sein, und Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer sprach darüber, wie er es erst im letzten Herbst bei Rare gespielt hatte, und Everwild sogar die Weihnachtskarte von Rare vor etwas mehr als einem halben Jahr zierte.

Ich vermute, dass das Testpublikum das Spiel einfach nicht sehr lustig fand und vieles wahrscheinlich überarbeitet werden musste, aber ohne Garantie, dass es gut werden würde, wurde es auf Eis gelegt. Sehr traurig für mich persönlich, obwohl ich denke, dass es angesichts der Entscheidung kein Verkaufsschlager werden würde (niemand sagt ein Spiel ab, das vielversprechend ist und viel Geld einbringen soll) - und die Tatsache, dass der Schöpfer von Banjo-Kazooie, Gregg Mayles, in Verbindung damit geht, tut auch weh.

Erst vor sechseinhalb Monaten gab Rare das neueste Lebenszeichen von Everwild von sich, als sie diese Weihnachtskarte verschickten.

Andere, die stark betroffen sind, sind Turn 10, das anscheinend halbiert wurde, was sich offensichtlich auf Forza Motorsport in Zukunft auswirken wird, und ZeniMax Online, das angeblich ein anstehendes Projekt abgesagt hat, während das schwedische Unternehmen King 200 Leute verloren hat. Darüber hinaus gibt es viele andere Berichte über Entlassungen bei Entwicklern wie Halo Studios und Raven Software sowie bei der Hälfte des Xbox-Benutzerforschungsteams (was die Gefahr birgt, dass die Qualität der Arbeit beeinträchtigt wird).

Berichten zufolge arbeiten oder besser gesagt arbeiteten rund 20.000 Menschen bei Xbox, und etwa 20 % scheinen entlassen worden zu sein. Das wird Konsequenzen haben, deutlich mehr, als wir bisher gesehen haben. Die Fertigstellung von Spielen dauert möglicherweise länger, Updates für Xbox können sich weiter verzögern, es werden weniger Spiele veröffentlicht, die Größe der Spiele kann schrumpfen usw. Es sieht auch nicht so aus, als ob Microsoft mit den Entlassungen fertig ist, und es ist die Rede, dass viele manuelle Rollen durch KI ersetzt werden.

Sarah Bond (rechts) ist seit einiger Zeit Chefin der Xbox und berichtet an Phil Spencer (links).

Das ist sicherlich in einigen Fällen möglich, und ich kann mir vorstellen, dass es in einigen Bereichen sogar eine Verbesserung sein kann. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es in anderen Bereichen zu einer Verschlechterung kommen wird. Ich finde es schwer zu glauben, dass wir an einem Punkt angelangt sind, an dem KI in der kreativen Arbeit uns überraschen und die persönliche Note bieten kann, die ein Meisterwerk so oft von etwas Langweiligerem unterscheidet. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass KI ein phänomenaler Beta-Tester ist und hervorragend darin ist, Texturen und ähnliche sich wiederholende Aufgaben zu rendern.

Der bereits erwähnte Phil Spencer kommentierte die Entscheidung wie folgt:

"Um Gaming für dauerhaften Erfolg zu positionieren und uns auf Bereiche mit strategischem Wachstum konzentrieren zu können, werden wir die Arbeit in bestimmten Bereichen des Unternehmens beenden oder reduzieren und dem Beispiel von Microsoft folgen, indem wir Managementebenen entfernen, um Flexibilität und Effizienz zu erhöhen."

Im selben Beitrag erklärte er auch, dass das Ziel darin bestehe , "das Erfolgreiche zu schützen und die Anstrengungen auf die Bereiche mit dem größten Potenzial zu konzentrieren und gleichzeitig den Erwartungen gerecht zu werden, die das Unternehmen an unser Geschäft hat". Für mich klingt das so, als würde Microsoft seine Strategie gründlich überdenken. Die meisten Menschen haben schon lange den Verdacht, dass sie lieber Spiele als Konsolen verkaufen würden, und obwohl sie wahrscheinlich weiterhin sowohl tragbare als auch Heimgeräte haben werden, scheinen diese zunehmend PC-bezogen zu sein und könnten durchaus von anderen hergestellt werden. Es ist davon auszugehen, dass in Zukunft höhere Anforderungen an neue Ideen gestellt werden, die einen klaren Plan und eine klare Strategie erfordern, bevor ein Scheck für die Entwicklung ausgestellt wird.

Der Game Pass scheint ein Eckpfeiler für Microsoft zu bleiben.

Etwas, das jedoch nicht betroffen zu sein scheint, ist Game Pass. Obwohl die jüngsten Entwicklungen apokalyptisch klingen mögen, sagt Microsoft, dass es über 40 Projekte in der Entwicklung hat, so dass es keinen Mangel an neuen Spielen von unterschiedlicher Qualität geben wird, da eine große Abwechslung für einen Dienst wie Game Pass absolut notwendig ist. Auch die Cloud-Investitionen werden wahrscheinlich nicht zurückgehen. Im Gegenteil.

Ich denke jedoch, dass die Entwickler immer noch Grund zur Sorge haben. Die Zeiten, in denen Spencer Studios kaufte, Blankoschecks und ewige Unterstützung für leidenschaftliche Projekte versprach, sind definitiv vorbei. Im Idealfall wollen sie Spiele veröffentlichen und dabei so wenig Risiko wie möglich eingehen. Besser ist es dann, die Titel anderer Leute zu veröffentlichen. Allerdings erfordert ein Dienst wie Game Pass viele seiner eigenen Spiele (so wie Netflix ohne seine eigenen Filme und Serien nutzlos gewesen wäre), daher glaube ich nicht, dass sie die Spieleentwicklung ganz aufgeben werden. Auf der anderen Seite wird es sicherer sein, und die Entwicklung wird sich in gewissen Grenzen halten müssen.

Bethesda wird keine freie Hand gelassen, um wieder neue Spielserien zu entwickeln; von nun an zählen Fallout und Elder Scrolls.

Infolgedessen glaube ich, dass Projekte von Drittanbietern wie Contraband und Hideo Kojimas OD auf dem Rückzug sein könnten, während ihre eigene IP wie Ara: History Untold und Ninja Theory Project Mara ebenfalls gefährdet sind. Es ist auch unklar, ob Forza Motorsport auf die gleiche Weise wie zuvor überleben wird. Es muss komplett überarbeitet werden, und es ist durchaus möglich, dass Forza Horizon vollständig übernommen wird. Ich glaube auch, dass etablierte, aber schwieriger zu verkaufende Marken wie Quake und Wolfenstein in Zukunft an Bedeutung verlieren könnten.

Erst vor ein paar Jahren kaufte Microsoft, angeführt von Spencer, Bethesda und erklärte, dass es bei dem Deal um exklusive Spiele gehe. Damals sagte er auch, dass er kein Fan von Spekulationen über Xbox-Spiele sei, die in anderen Formaten erscheinen. Dies wurde jetzt komplett neu bewertet, und zwar nicht aus Freundlichkeit oder ähnlichem, sondern es ist eine rein geschäftliche Entscheidung. Die Xbox-Verkäufe waren nicht stark genug, um die Exklusivität zu rechtfertigen, und nach der Übernahme von Activision Blizzard wurde es illegal, die Exklusivität aufrechtzuerhalten.

Die Übernahme des Gaming-Giganten Activision Blizzard markierte einen klaren Wendepunkt in der Strategie von Microsoft, da sie nicht in der Lage waren, Call of Duty exklusiv zu machen.

Dies ist jedoch nur die jüngste Kontroverse, in die Phil Spencer verwickelt ist, eine Person, die seit langem eine herausragende Position in der Spielewelt einnimmt. Er übernahm Xbox One vor der Veröffentlichung nach Don Mattricks katastrophaler Amtszeit und begann die Reise, die uns dorthin gebracht hat, wo wir heute sind. Aber dieser Weg war lang und beschwerlich. Auch wenn es Zeit braucht, um ein Schiff umzudrehen, hatte Microsoft trotz seiner enormen Kapazität Schwierigkeiten, die benötigten Spiele herauszubringen, und die, die herausgekommen sind, waren oft nicht gut genug. Darüber hinaus haben weder Halo 5: Guardians noch Halo Infinite irgendjemanden glücklich gemacht und dazu beigetragen, die Abenteuer der Master Chief zu entleeren. Man hat das Gefühl, dass es anXbox Game Studios einer guten und klaren Führung gefehlt hat, und es gibt keinen Mangel an Zeugen, die sagen, dass die Entwicklung bei praktisch allen großen Studios oft etwas zu chaotisch war.

Im Laufe der Zeit hat dies zu zwei radikal unterschiedlichen Perspektiven auf Spencers Leistung geführt. Eine kommt von Gamern, die zunehmend kritisch gegenüber dem werden, was sie als eine Person wahrnehmen, die Dinge verspricht, aber zu selten hält. Der andere kommt von Microsoft, das mit seiner Leistung sehr zufrieden zu sein scheint. Während die erste Gruppe diejenigen umfasst, die der Meinung sind, dass Spencer zurücktreten sollte, hat Microsoft ihn stattdessen mehrmals befördert und sein Vertrauen in ihn erneuert. So war es auch kürzlich, als bestätigt wurde, dass er in seiner Position bleiben wird.

Microsoft arbeitet an neuer Xbox-Hardware, die wir gerne kaufen würden, aber um dies zu tun, müssen sie langfristiges Vertrauen aufbauen und dafür sorgen, dass sie sich zukunftssicher anfühlt. Und... Bin ich der Einzige, der glaubt, dass sie in diesem Bereich im Moment keine hervorragende Arbeit leisten?

Gamer träumen natürlich von einem neuen erstklassigen Halo, mehr neuen schwergewichtigen Actionspielen und Rollenspielen, wie sie Xbox berühmt gemacht hat, während Microsoft eine größere Gesamtstrategie und eine Gaming-Sparte hat, die immer mehr Geld einbringt. Die erste Gruppe ist naturgemäß unzufrieden, während die zweite einigermaßen zufrieden ist. Spencer ist heute eine der mächtigsten Personen bei Microsoft, aber er ist nicht der Chef des Unternehmens (das ist Satya Nadella), und sein Verbleib ist kein Zeichen von Freundlichkeit.

Kurz gesagt, diese Woche war eine Tragödie für alle, die ihren Job verloren haben, und ein klarer Rückschlag in Microsofts Strategie für die Zukunft. Hoffentlich macht Xbox es richtig mit interessanter Hardware, bei der positive Nachrichten den Fluss für die Marke dominieren können, die sich jetzt fast torpediert anfühlt, aber es besteht auch die Gefahr, dass dies nur der Anfang von weiteren Schließungen und einem deutlich schüchterneren Microsoft ist, das es vorzieht, nur mit wenigen starken Marken zusammenzuarbeiten und KI so weit in die Produktion mischt, dass sich die Spiele unpersönlich und steril anfühlen. Auf die Antwort werden wir noch ein paar Jahre warten müssen, aber der Mittwoch, der 2. Juli 2025, ist leider ein Datum, das die Gaming-Welt nie vergessen wird.