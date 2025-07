Wo ist der Hype um Ghost of Yotei geblieben? Wir diskutieren in der neuesten Folge der Gamereactor Show

HQ

Es ist Zeit für eine neue Folge von The Gamereactor Show. Dieses Mal richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das Nachfolge-RPG von Sucker Punch, Ghost of Yotei, das diesen Oktober erscheinen wird, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Wir sagen das, weil es so aussieht, als ob das Interesse an dem Spiel derzeit recht gering ist, was zum Teil auf die ungewöhnliche Hype-Kampagne zurückzuführen ist, die mit dem Projekt verbunden ist und es manchmal fast unter den Teppich zu kehren scheint. Aus diesem Grund fragen Alex und ich in der neuesten Folge der Show, wo der Hype um das Spiel geblieben ist.

Aber das ist noch nicht alles, wir diskutieren auch Superman und was wir von dem DC Universe -Film während seiner Kinolaufzeit erwarten. Wir sprechen darüber, ob der Film in der Lage sein wird, seine massiven Erwartungen zu erfüllen, und wie er auch den Präzedenzfall für die Zukunft des DCU schaffen wird.

Da all dies und noch viel mehr geplant ist, solltet ihr euch die 60. Folge von The Gamereactor Show unten oder bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl ansehen, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.