Wo befindet sich das Mikrofon der Nintendo Switch 2?

Wenn du nicht gerade aus einer Höhle gekrochen bist, in der du das letzte Jahr verbracht hast, weißt du, dass wir gestern Nachmittag endlich in der Lage waren, die Spekulationen zu beenden und einen offiziellen Blick auf Nintendo Switch 2 zu werfen. Der Nachfolger von Nintendos aktueller Hardware wurde in einem kurzen Trailer enthüllt, der nur etwas mehr als zwei Minuten dauerte, uns aber jede Menge Informationen sowie eine Bestätigung und einen sehr kurzen ersten Blick auf Mario Kart 9 hinterließ.

Abgesehen davon, dass wir wissen, wie die magnetische Befestigung der neuen Joy-Con funktioniert oder den Größenunterschied zur aktuellen Switch, haben wir noch einige Fragen zu den externen Funktionen oder Anschlüssen der Konsole. Das Dock war kaum zu sehen und wir wissen nicht, ob es die gleiche Anzahl an Anschlüssen wie das aktuelle OLED-Modell haben wird. Und vielleicht, viel wichtiger als das: Wo ist das Mikrofon?

Einer der größten Kritikpunkte an Nintendo Switch, insbesondere angesichts seines langen Lebenszyklus, ist der Mangel an Möglichkeiten zur Kommunikation mit anderen Spielern in den verschiedenen Online-Modi einiger seiner Spiele. Sicher, es gibt immer diegetische Möglichkeiten auf dem Bildschirm, um deinem Teamkollegen aus Splatoon 3 mitzuteilen, dass er in einen anderen Teil der Karte wechseln oder dir den Rücken freihalten soll, aber die Systeme sind so begrenzt und die aktuelle Nachfrage nach Multiplayer ist so hoch, dass das Hinzufügen eines Mikrofons fast ein Muss im Design der Konsole war.

Doch so oft wir uns den Trailer immer und immer wieder ansehen, haben wir Schwierigkeiten, diesen Audioeingang zu finden - könnte es sich um einen der Joy-Con handeln? Es scheint eine ziemlich logische Wahl zu sein, vor allem, wenn Sie mit der Konsole im Dock spielen, aber eine solche Eingabe gibt es bei keinem der zukünftigen Maus-Controller von Nintendo.

Also zurück zur Konsole selbst, und hier beginnt die mühsame Suche. Es sieht so aus, als hätten die Leute von Nintendo Life die Lösung gefunden, indem sie einen winzigen Anschluss auf der Oberseite des Gehäuses der Switch 2 gefunden haben. Es ist klein und doch irgendwie vertraut, da der Spielautomat dem Nintendo DS-Mikrofon ähnelt.

Mit einem Mikrofon vervielfachen sich die Multiplayer-Möglichkeiten auf der Switch 2 und liegen fast auf dem Niveau von Sony- oder Microsoft-Konsolen.

Was denkst du, ist das das Mikrofon der Nintendo Switch 2 und glaubst du, dass es eine Revolution für das Online-Gaming auf der Konsole sein wird?