Wladimir, STOPP! Trump verschärft Druck auf Putin nach tödlichem Angriff in Kiew

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . In einem Moment der direkten Konfrontation hat Donald Trump Wladimir Putin öffentlich aufgefordert, die militärische Aggression Russlands nach einem tödlichen Raketenbeschuss auf Kiew, bei dem mindestens 12 Menschen getötet wurden, zu stoppen.

Der US-Präsident Donald Trump, der sich stark für eine schnelle Friedenslösung einsetzt, äußerte sich frustriert über das, was er als "schlechtes Timing" bezeichnete, und deutete an, dass der Angriff die heiklen Fortschritte untergräbt, die in den Gesprächen hinter den Kulissen erzielt wurden.

Insidern in Washington zufolge glaubt Trump, dass Moskau einem Abkommen immer näher kommt, während er gleichzeitig die Ukraine unter Druck setzt, Flexibilität zu zeigen. Unterdessen häufen sich die Anzeichen der Verwüstung in Kiew, wo die Rettungsteams inmitten von Ruinen und steigenden Opferzahlen arbeiten.