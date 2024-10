Wizards of the Coast übernimmt die Kontrolle über den kompetitiven Kommandanten

Die Hühner....

Magic the Gathering ist mit Abstand das am längsten laufende und beliebteste Sammelkartenspiel der Geschichte. Man könnte sogar argumentieren, dass die Branche das ist, was sie heute ist, dank der Erfindung des Mathematikers Richard Garfield, der beschloss, sein Fachwissen über Brettspiele in ein Produkt zu verwandeln, das heute in und außerhalb von Kartenspielfreek-Kreisen völlig erkennbar ist.

Aber wie alle großen Meilensteine in der Geschichte hat auch Magic Höhen und Tiefen in seiner Popularität erlebt, die sich offensichtlich auf die Verkäufe ausgewirkt haben. Machen wir uns nichts vor, die Gesundheit von MTG ist beneidenswert und das schon seit seiner Veröffentlichung vor 30 Jahren, aber innerhalb dieser Idylle mit den Spielern gab es vor ein paar Jahren etwas, das wir eine Abwärtsdrift nennen würden, die die Hasbro-Führungskräfte (die Wizards of the Coast, die Schöpfer des Spiels, gekauft hatten) dazu brachte, eine Augenbraue hochzuziehen. Zum ersten Mal zeigte Magic Anzeichen von Erschöpfung unter den Benutzern, vielleicht abgestumpft durch ein Übermaß an Sammlungen hintereinander oder durch das Korsett von Formaten, die den Fokus des Spiels zu sehr zerstreuten und es von denen entfernten, die traditionell seine Kunden waren.

Und es war ungefähr zu dieser Zeit, als Commander als Geschenk des Himmels kam. Dieses neue System änderte einige der klassischen Konzepte des Spiels (wie z.B. die Einbeziehung der Figur des Kommandanten, die Beschränkung auf nur eine Karte von jeder Karte im Deck oder dass ein Freispiel für alle vier Spieler gespielt wurde), aber es gewann in sehr kurzer Zeit an Popularität. Trotz der Tatsache, dass das gleiche Format von einer Gruppe kanadischer Spieler entwickelt worden war, übernahm Wizards es schnell und begann tatsächlich, vorgefertigte Decks für dieses System zu verkaufen und Ad-hoc-Karten zu entwerfen, um ihm mehr Leistung zu verleihen.

Commander hat sich zum beliebtesten und profitabelsten Format in Magic: The Gathering entwickelt.

Werbung:

Auf die gleiche Weise, und etwas widerwillig, hat WotC auf seiner offiziellen Website eine Liste von Karten veröffentlicht, die aus dem Format verbannt wurden, damit ein ohnehin schon chaotisches System nicht in ein echtes Chaos verwandelt wird. Es sollte angemerkt werden, dass diese Liste von den Spielern stammt, die das Format irgendwie erfunden haben, und dass die Hasbro-Bosse von Anfang an erklärt haben, dass sie ein wenig geliehene Zeit haben, so dass es keine sehr aktive Liste sein würde. Sie würden es einfach an größere Bedürfnisse anpassen.

Von da an wuchs Commander, wie niemand erwartet hatte, und im Laufe der Jahre wurde es zur größten Einnahmequelle von Magic, was wiederum die größte Einnahmequelle von Hasbro ist, sodass Sie eine Vorstellung von dem großartigen Cashflow bekommen, den die für Commander hergestellten Karten für das Unternehmen bedeuten. Bis heute ist Commander das mit Abstand beliebteste Magic-Format, das es gibt.

HQ

Werbung:

... sind nach Hause gekommen, um zu schlafen

Und so lief es in diesen Jahren recht gut, vor allem für Wizards, die es geschafft haben, etwas zu finden, das ihre Struktur praktikabel machte und auch die Mehrheit der Benutzer zufrieden stellte. Der Schlüssel war einfach, Commander sollte kein "kompetitives" Format im Stil von Wizards sein. Das heißt, es wurde nicht in die professionellen Zirkel aufgenommen, und die Wahrheit ist, dass es nicht sein musste. Eine der Besonderheiten von Commander ist die kurze Liste der gesperrten Karten. Von den fast 14.000 Magic-Karten, die es gibt, sind nur wenige in diesem Format verboten, und das ist etwas, das sowohl gute als auch schlechte Nebeneffekte hat. Positiv ist, dass wir eine fast unendliche Vielfalt an Decks haben, wir können tausend verschiedene erstellen, und kleine Änderungen haben einen großen Einfluss auf das Spiel. Aber auf der anderen Seite bedeutet dieser große Pool, dass nur wenige Leute alle Karten haben, die sie brauchen, vor allem, wenn man bedenkt, dass einige der legalen Karten in Commander Tausende wert sind, können die Kosten für ein Deck leicht in lächerliche Beträge steigen, wenn wir das Beste holen wollen.

Aber wir haben vorher gesagt, dass Wizards die kompetitive Seite von Commander aufgibt, bedeutet das, dass es sie nicht gibt? Überhaupt nicht. Als sich das Format weiterentwickelte, gab es eine dicke Trennlinie zwischen Gelegenheitsspielern und echten Tryhards, die das Format an seine Grenzen brachten und in immer beliebteren "inoffiziellen" Turnieren unter dem Spitznamen CEDH antraten, der extremsten Facette von Commander. Das Lustige daran ist, dass es inoffiziell war, ein weiteres Problem löste, nämlich die hohen Kosten einiger Karten, da es sich um nichts anderes handelte, als dass ein Organisator seine Regeln hinter dem Rücken von Wizards aufstellte. In den allermeisten Fällen war die Verwendung von Proxys, d.h. inoffiziellen Karten, die diese ersetzen, erlaubt.

Die CEDH-Meisterschaften sind stark gewachsen und in Portugal wird seit Jahren ein beliebtes Turnier mit Hunderten von Spielern ausgetragen und hat kürzlich seine Absicht bekannt gegeben, ein vollwertiger europäischer Circuit zu werden, der letztes Jahr bereits in Form eines nationalen CEDH-Turniers in Valencia mit mehr als hundert Spielern nach Spanien kam.

Das kürzliche Verbot von Schlüsselkarten in Commander von Wizards of the Coast hat zu Unruhen unter den Spielern und erheblichen finanziellen Verlusten geführt.

In der Zwischenzeit hat sich die Liste der verbotenen Karten nicht viel geändert - um Ihnen eine Vorstellung zu geben, sie hatte sich seit drei Jahren nicht geändert - und das allgemeine Gefühl unter den Spielern war, dass WOTC anderen Dingen auf der Spur war, und solange der Strom der verkauften Kartons nicht aufhörte, würde es dies auch weiterhin tun. Darüber hinaus war ihnen der Rücken freigehalten, denn es war ein Komitee von "Weisen" ernannt worden, das dafür sorgen sollte, dass die Änderungen an dieser Liste entsprechend den Forderungen der Spieler vorgenommen wurden.

Aber da alle guten Dinge ein Ende haben müssen, konnte dies keine Ausnahme sein. Diese europäische Rennstrecke begann die Aufmerksamkeit der Küstenzauberer auf sich zu ziehen, die erkannten, dass sie den Elefanten im feinen Porzellanladen, den kompetitiven Commander, nicht länger ignorieren konnten, es machte keinen Sinn, dass ihr beliebtestes und lukrativstes Format ganz aus ihren Zirkeln ausgeschlossen wurde, und so beschlossen sie, langsam aber sicher ihren Kopf ins Spiel zu stecken, um Teil der getroffenen Entscheidungen zu sein. Sie wussten, dass, wenn die Wizards kamen, die Turnier-Proxys enden würden und daher eine große Gruppe von Spielern aus dem Spiel ausgeschlossen werden würde. Das war schon seit einiger Zeit ein Gerücht in den Commander-Threads, aber es war die Art von Neuigkeiten, die sich schon lange hinzogen und bis letzten September nie wirklich zu passieren schienen.

Und dann kam der große Bann

Vor ein paar Wochen hat Wizards ohne Vorwarnung vier Neuzugänge zu seiner Verbotsliste für Commander hinzugefügt, was sich nach einer Kleinigkeit anhört, aber glaubt mir, das ist es überhaupt nicht. Das angeblich weise Komitee hatte vier Karten verboten, die nicht nur zu den teuersten Karten in diesem Format gehörten, sondern auch ein Eckpfeiler der wettbewerbsfähigsten Decks waren. Nämlich: Nadu, Dockside Extortionist, Mana Crypt und Jewelled Lotus. Bei den letzten drei handelt es sich um Karten, die rund 100 Euro kosten und nach dem Verbot einen Großteil ihres Marktwerts verloren haben. Der Ärger der Fangemeinde war enorm, denn nicht nur die bestehende Meta war auf einen Schlag geändert worden, sondern auch ihre Wallets hatten je nach Auflage einen Schlag zwischen 200 € und 900 € einstecken müssen. Im Fall von Jewelled Lotus war es besonders blutig, denn es handelt sich um eine Karte, die speziell für das Commander-Format entwickelt wurde, die Wizards bis zum Überdruss beworben und neu aufgelegt hat und die nach dem Verbot nirgendwo anders mehr spielbar ist.

HQ

Und hier sprechen wir nur über den Fall der Spieler, wenn wir uns einige Läden ansehen, ist das Drama viel größer. In den letzten Tagen sind Videos von Verkäufern mit mehr als 60 Manakrypten viral gegangen, die auf einen Schlag mehr als 10.000 Euro verloren haben. Ein Reddit-Nutzer berechnete, dass dieser Ausschluss die Spieler (ohne Läden oder Verkäufer) schätzungsweise 80 Millionen US-Dollar an Wertverlust ihres Kartenpools gekostet hat, der größte Magic-Ausfall in der Geschichte.

Traurigerweise, aber es überrascht niemanden, wurde das "Verbots"-Komitee der Weisen zur Zielscheibe von Beleidigungen und Drohungen, die zum Teil sehr schwerwiegend waren, und einige der Mitglieder beschlossen zu gehen, weil sie gegen das waren, was getan wurde. Eine sehr krampfhafte Woche, die zum aktuellen Stand der Dinge geführt hat.

Und was nun?

Um aus einer schrecklichen Situation herauszukommen, hat Wizards beschlossen, sich in das Loch zu graben und es auf seine eigene Art und Weise zu lösen. Das heißt, mit einem vollständigen Eingriff in das Format, ohne zu viele Details zu verraten. Es ist faszinierend, wie es so weit gekommen ist, denn wir sind sicher, dass der Schaden auf wirtschaftlicher Ebene quantifizierbar ist, aber auf der Reputationsebene ist er sicherlich viel schlimmer, denn wenn ein Unternehmen, das bei seinen Kunden bereits unbeliebt ist, einen so unpopulären Schritt macht, fragen wir uns als erstes, was sie sich gedacht haben, als sie beschlossen haben, Verbote zu akzeptieren, die erschüttern würden ihr Format. Es gibt Verschwörungstheorien, die darauf hindeuten, dass dies absichtlich als Auftakt zur Übernahme von Commander geschah, was Wizards selbst mit einer langen und zweideutigen Erklärung zu dementieren versuchte, die in Wirklichkeit fast nichts klarstellte. Wenn Sie uns fragen, sind wir der Meinung, dass wenn etwas das Ergebnis von Inkompetenz sein kann, nicht nach weiteren Ursachen suchen sollten.

Es ist wahrscheinlich, dass Wizards die direkte Kontrolle über das Commander-Format übernehmen wird, was zu Unsicherheit über seine Zukunft und mögliche Änderungen an seiner Struktur führt.

Jetzt weiß niemand, was die Zukunft bringt, die Szene ist unruhiger denn je und immer mehr Menschen sind wütend und schwören, dass sie Magic verlassen werden, aber das ist in der Vergangenheit passiert, in geringerem Maße natürlich, und das Blut ist nicht zum Fluss geflossen. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass Wizards tatsächlich Commander übernehmen wird, mit all dem Guten und Schlechten, was das bedeutet, aber dass sich die verrückten Bans kurzfristig in moderatere verwandeln werden. Wir hoffen sehr, dass sich die Wogen glätten und Commander weiterhin der Hafen des Friedens sein wird, der es bisher in einer aus den Fugen geratenen TCG-Welt wie der, in der wir leben, war.