Wizards of the Coast sagt 5 unangekündigte Spiele ab

Wizards of the Coast, das Unternehmen hinter Dungeons & Dragons, hat bekannt gegeben, dass fünf unangekündigte Projekte verschrottet wurden und rund 15 Personen im Unternehmen betroffen sind.

Bloomberg verbreitete diese Nachricht zunächst und erhielt die Informationen von Wizards of the Coast, aber das Unternehmen lehnte es ab, mitzuteilen, welche Titel es verschrottete. Im Jahr 2019 wurde berichtet, dass etwa 7 oder 8 Dungeons & Dragons-bezogene Titel in Arbeit waren, was bedeutet, dass nur noch ein paar übrig sein könnten.

Es scheint, dass Wizards of the Coast stattdessen seinen digitalen Gaming-Fokus verstärken und sich auf die "bestehenden Marken" konzentrieren möchte, was wahrscheinlich Baldur's Gate 3 und Magic bedeutet.

Otherside Entertainment und Hidden Path Entertainment sollen am stärksten von diesen Absagen betroffen sein, aber wenn Wizards of the Coast nicht mehr über die Spiele enthüllt, von denen wir nie gehört haben, scheint es, als würden sie für immer ein Rätsel bleiben.