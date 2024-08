Wizards of the Coast kehrt zurück D&D Beyond ändert sich

Vor ein paar Tagen berichteten wir über die Entscheidung von Hasbro Wizards of the Coast, die Art und Weise zu ändern, wie Inhalte über D&D Beyond behandelt werden.

Diese Änderungen kamen im Zuge der Einführung der Version 2024 des Spielerhandbuchs, und hätten dazu geführt, dass viele Inhalte - die derzeit auf der digitalen Plattform automatisiert sind - für die Benutzer unzugänglich geworden wären, es sei denn, sie hätten sie selbst manuell eingegeben.

Wie Sie sich vorstellen können, waren Menschen, die es genießen, wie die Dinge in Dungeons & Dragons in den letzten zehn Jahren gelaufen sind, nicht allzu glücklich, und genug waren unzufrieden mit dem Aufruf, dass Wizards ihre Meinung geändert haben, was in einem Beitrag auf D&D Beyond's X Profil bekannt gegeben wurde:

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass Hasbro seit der Übernahme des ikonischen Franchise eine fragwürdige und geschäftsgefährdende Entscheidung getroffen hat, wie zum Beispiel Anfang dieses Jahres, als das Unternehmen versuchte, das Systemreferenzdokument zu privatisieren (etwas, das seit der Einführung des Spiels ausdrücklich gemeinfrei war) und freiberuflichen Schöpfern einen Anteil an den historischen und aktuellen Gewinnen ihrer Arbeit in Rechnung zu stellen, wenn sie das D&D -System genutzt hätten.

Wie immer ist es gut, dass das Unternehmen seinen Kunden zuhört, aber ich kann nicht anders, als mich zu fragen, wie viele böswillige Geschäftsentscheidungen die meisten Fans davon entfernt sind, zu einem anderen TTRPG zu wechseln.