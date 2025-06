Wizards of the Coast ist noch nicht fertig mit CRPGs wie Baldur's Gate III

HQ

Nach Baldur's Gate III erwarteten alle, dass Larian Studios und D&D-Schöpfer Wizards of the Coast sofort mit der Arbeit an der Fortsetzung beginnen würden. Entwickler und Publisher gingen jedoch getrennte Wege. Es scheint, dass das am Ende das Beste war, denn Larian hatte einfach nicht den Wunsch, ein weiteres Baldur's Gate zu erschaffen, aber das bedeutet nicht, dass es für D&D-Spiele vorbei ist.

Giant Skull, ein neues Studio, das 2024 von Star Wars Jedi und God of War-Veteran Stig Asmussen gegründet wurde, arbeitet an einem neuen, erzählerischen Actionspiel, das im D&D-Universum angesiedelt ist. Im Gespräch mit Polygon bestätigte der Präsident von Wizards of the Coast, John Hight, dass "CRPGs, die so ernst wie BG3 sein werden ", immer noch auf dem Tisch liegen, aber das Spiel von Giant Skull wird das nicht sein.

"Wir haben 50 Jahre Spielleiter, die sich zusammengetan und ihre eigenen Kampagnen erstellt haben, und wir haben Vorlagen für Hunderte und Aberhunderte von Monstern in D&D bereitgestellt." sagte Hight. "Die Dinge, die die Träume und Albträume der Menschen bilden, von gallertartigen Würfeln bis hin zu Eulenbären. Es ist also wirklich wichtig, dass jede Manifestation von ihnen in einem Spiel so gut ist wie das, was in unseren eigenen Köpfen ist. Das ist eine große Aufgabe. Und ich denke darüber nach, was Stig und Patrick Murphy bei God of War 3 gemacht haben, indem sie das Pantheon der beiden Götter und der verrückten Monster aus der Mythologie zum Leben erweckt haben. Es ist wie: Wow, was wäre, wenn wir sie auf D&D loslassen könnten?"

Was das Spiel Giant Skull betrifft, so verspricht Stig Asmussen einen Fokus auf den Nahkampf, mit Lektionen, die man aus God of War und den Star Wars Jedi-Spielen gelernt hat. "Wir hatten eine weiße Weste und konnten sehr schnell aufbauen, basierend auf all unseren Erkenntnissen aus den Jahren zuvor. Das hat es uns ermöglicht, ein Bewegungsmodell zu erstellen, das jetzt so viel schneller und flüssiger ist", sagte er.

